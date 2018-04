CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 512 1-2 Jul 510 1-2 Sep 526 1-4 Dec 547 1-4 Mar 563 1-4 May 570 Jul 572 Sep 578 1-4 Dec 591 3-4 Mar 600 May 599 3-4 Jul 584 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 392 1-2 Jul 400 3-4 Sep 407 1-2 Dec 416 Mar 423 1-2 May 427 3-4 Jul 431 3-4 Sep 414 3-4 Dec 417 3-4 Mar 425 3-4 May 429 1-2 Jul 433 3-4 Sep 425 1-4 Dec 421 Jul 432 1-4 Dec 423 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 225 1-2 Jul 235 3-4 Sep 239 Dec 250 3-4 Mar 256 3-4 May 260 1-4 Jul 265 1-4 Sep 266 1-2 Dec 266 1-2 Mar 266 1-2 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1037 3-4 Jul 1048 1-2 Aug 1050 3-4 Sep 1047 1-4 Nov 1044 3-4 Jan 1048 1-2 Mar 1032 1-2 May 1027 3-4 Jul 1031 3-4 Aug 1028 3-4 Sep 1011 3-4 Nov 998 3-4 Jan 1001 1-2 Mar 999 1-2 May 1000 Jul 1005 3-4 Aug 998 1-4 Sep 994 1-2 Nov 975 1-2 Jul 978 1-4 Nov 977 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.35 Jul 30.62 Aug 30.76 Sep 30.93 Oct 31.09 Dec 31.45 Jan 31.74 Mar 32.06 May 32.32 Jul 32.59 Aug 32.68 Sep 32.77 Oct 32.86 Dec 33.03 Jan 33.18 Mar 33.38 May 33.43 Jul 33.56 Aug 33.55 Sep 33.55 Oct 33.55 Dec 33.52 Jul 33.52 Oct 33.52 Dec 33.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 392.10 Jul 393.80 Aug 392.40 Sep 390.40 Oct 387.50 Dec 384.70 Jan 380.20 Mar 365.80 May 359.30 Jul 358.70 Aug 356.00 Sep 352.70 Oct 346.10 Dec 345.20 Jan 345.80 Mar 346.60 May 346.60 Jul 344.90 Aug 344.90 Sep 344.90 Oct 344.90 Dec 341.20 Jul 341.20 Oct 341.20 Dec 351.30