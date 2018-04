Beko unterstützt gemeinsam mit dem FC Barcelona eine globale UNICEF-Mission gegen Fettleibigkeit im Kindesalter

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Apr 30, 2018--Mit seiner Initiative „Eat Like A Pro“ beteiligt sich Beko an einer globalen Kampagne gegen die Fettleibigkeit bei Kindern. Heute kündete der führende Haushaltsgerätehersteller an, im Zuge einer Partnerschaft mit UNICEF, dem bestehenden Sponsorpartner FC Barcelona und seiner Stiftung 1.000.000 Euro für diese Kampagne zu sammeln.

Neben dem Ziel, das globale Bewusstsein für dieses Problem zu stärken, strebt Beko außerdem die Sammlung von 1.000.000 Euro an Spendengeldern für UNICEF an, indem Menschen überall auf der Welt ermutigt werden, in den sozialen Medien über ihre gesunden Ernährungsgewohnheiten zu berichten. Für jeden Post unter #EatLikeAPro auf Instagram oder Twitter spendet Beko 1 Euro an UNICEF. Mit dieser Spendensammlung sollen überall auf der Welt verschiedene UNICEF-Programme unterstützt werden, die dazu dienen, Fehlernährung in jeglicher Form bei Kindern vorzubeugen und Phänomene wie Übergewicht und Adipositas bei Kindern zu bekämpfen. Der FC Barcelona und die Barça Foundation schließen sich dieser Kampagne an, nicht nur, weil zwei ihrer Partner gemeinsam daran teilnehmen, sondern auch, weil gesunde Ernährung eine zentrale Komponente in den Programmen der Barça Foundation darstellt.

Wenn der aktuelle Trend anhält, wird die Zahl der übergewichtigen oder adipösen Kinder und Jugendlichen bis 2025 auf 70 Millionen ansteigen. Beko möchte dieser Entwicklung entgegenwirken, indem es das Bewusstsein für dieses Problem stärkt und eine weltweite Bewegung unterstützt, die eine gesunde Ernährung bei Kindern fördert. Im Zuge der Spendenaktion verzichtet Beko während des El Clásico am 6. Mai – dem Fußballmatch zwischen den zwei führenden Mannschaften Spaniens mit der höchsten Zuschauerzahl weltweit – auf Werbung für seine Marke. Stattdessen präsentieren die Fußballspieler das Motto der Initiative für gesunde Ernährung: Eat Like A Pro.

Das FCB-Team wird an diesem Tag seine neue Ausrüstung vorstellen und an seinen Trikotärmeln den Slogan der Initiative #EatLikeAPro präsentieren. Das All-Star-Team inspiriert Millionen Kinder überall auf der Welt und möchte mit seiner Vorbildfunktion Kinder und Jugendliche ermutigen, durch gesunde und ausgewogene Ernährung sowie sportliche Aktivitäten mehr für ihre Gesundheit zu tun.

Mit der Mission und Kampagne Eat Like A Pro soll erreicht werden, dass sich Menschen an den Ernährungsgewohnheiten der besten Fußballspieler des Teams orientieren, damit Eltern und Kinder überall auf der Welt zu einer gesünderen Ernährung und ausgewogenen Lebensweise finden.

Mit seiner globalen Präsenz bekämpft das Kinderhilfswerk UNICEF Hunger, sorgt für Nahrungssicherheit und verbessert die Ernährung von Kindern weltweit. UNICEF tritt für die Rechte und das Wohlergehen jedes Kindes ein; im Mittelpunkt stehen die am meisten gefährdeten und benachteiligten Kinder. Die Spenden werden eingesetzt, um die Ernährung der Kinder zu verbessern und die steigende Zahl der an Fettleibigkeit leidenden jungen Menschen zu bekämpfen. Die Teilnehmer, die ihre Posts über gesunde Ernährung in den sozialen Medien teilen, haben die Möglichkeit, eines der signierten und limitierten Trikots mit dem Schriftzug #EatLikeAPro zu gewinnen, die die Spieler in der El Clásico-Woche während des Trainings und beim Spiel tragen. In ihren Medienkanälen wirbt die Barça Foundation unter ihren mehr als fünf Millionen Followers überall auf der Welt für die Teilnahme an dieser Kampagne.

Hakan Bulgurlu, CEO von Beko, erläuterte: „Fettleibigkeit bei Kindern ist ein weltweites Problem. Deshalb freuen wir uns besonders, dass drei global führende Marken – der FC Barcelona und zwei seiner wichtigsten Partner – dieses Problem mit vereinten Kräften angehen. Wir bei Beko glauben, dass wir diese Krise durch innovative Technologien, die eine gesunde Ernährung fördern, und durch entsprechende Aufklärung bewältigen können. Dabei unterstützen uns die Spenden für UNICEF, der Aufruf des FC Barcelona zu Aktionen in den sozialen Medien und das Motto der Trikots auf dem diesjährigen El Clásico-Match.“

Victor Aguayo, Chief of UNICEF Global Nutrition Programme, ergänzte: „Adipositas im Kindesalter tritt verstärkt in ärmeren Familien und Ländern auf. Hauptursache ist eine falsche Ernährung, in der die Nährstoffe fehlen, die Kinder für ein gesundes Wachstum benötigen. Wir begrüßen die Unterstützung unserer Partner Beko und FC Barcelona, die eng mit uns zusammenarbeiten, um auf der ganzen Welt eine positive Veränderung zum Wohle der Kinder zu bewirken.“

Jordi Cardoner, Vice President des FC Barcelona und der Barça Foundation, sagte: „In all unseren Programmen, die auf der FutbolNet-Methodik basieren und 120.000 Kinder und Jugendliche weltweit erreichen, unterstreichen wir körperliche Aktivitäten und die große Bedeutung von ‚Respekt‘ – in diesem Fall des respektvollen Umgangs mit sich selbst – als Schlüssel zur gesunden Lebensweise.“

Dieser spezielle Beitrag von Beko unterstützt die Ernährungsprogramme von UNICEF in Lateinamerika, wo etwa 23 % der Kinder im schulpflichtigen Alter übergewichtig oder adipös sind. Diese Epidemie ist zunehmend bei ärmeren Familien und Kindern zu beobachten, und UNICEF möchte diese Situation mit der Unterstützung von Beko und dem FCB ändern.

Beko verfolgt ein einfaches Ziel: Die Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen durch Prävention und Aufklärung zu bekämpfen. Mit Beko als Partner möchte die UNICEF ein Programm umsetzen, das die Essgewohnheiten von 600.000 Grundschülern in Lateinamerika verbessern soll. Die Initiative beinhaltet umfangreiche Aufklärungs- und Hilfsaktionen, die vermitteln sollen, welch große Rolle die richtige Ernährung zu Hause und in der Schule für das Wachstum und die Entwicklung von Kindern spielt.

