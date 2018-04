Na vzdělávání dětských uprchlíků v Asii, na středním východě a v severní Africe byl poskytnut dar ve výši jeden milion dolarů

ŠARDŽÁ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--IV 30, 2018--Jeho Výsost šejk Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, člen Vrchního senátu Spojených arabských emirátů velkoryse zvýšil svůj dar pro malajskou charitativní organizaci Malaysian Charity - Children for Dignity Foundation (Nadace pro zachování důstojnosti dětí). Smyslem daru je rozšířit služby v oblasti vzdělávání a podpory, které tato nadace v Asii, na středním východě a v severní Africe již 20 let poskytuje.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20180430005705/cs/

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children -Source: The Big Heart Foundation

Tato nadace, která dosud pomohla se vzděláním více než 7000 studentů a v současné době podporuje dalších 1100, se může těšit na sumu 1 milion dolarů navíc k částce 136 tisíc amerických dolarů, které získala ve čtvrtek 26. dubna jako vítěz Mezinárodní ceny emirátu Šardžá za vzdělávání uprchlíků (Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support).

Tato cena byla založena v roce 2017 přední humanitární organizací TBHF (nadace The Big Heart Foundation), která ve Spojených arabských emirátech sídlí, ve spolupráci s Vysokým Komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) na podporu jednotlivců a subjektů, kteří v těchto oblastech provádí průkopnickou a smysluplnou činnost v oblasti vzdělávání uprchlíků.

Emirát Šardžá je kulturním pilířem arabského regionu. Jde o třetí největší emirát Spojených arabských emirátů a zastává názor, že všechny národy musí být postaveny na pevných základech vzdělanosti a pomoci mladým. Proto je tento emirát hlavním patronem a podporovatelem sociálních rozvojových projektů pro uprchlíky a potřebné lidi, na celém světě. Vedoucím představitelem těchto snah je nadace Big Heart Foundation pod vedením Jeho Výsosti vládce emirátu Šardžá a jeho ženy, Její Výsosti šejkyni Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

Další informace o nadaci Big Heart Foundation najdete na webových stránkách: http://tbhf.ae.

Přiložené fotografie:

1. Logo SIARA - Zdroj: nadace The Big Heart Foundation

2. Obrázek z aktivit, které nadace Dignity Foundation pořádá pro děti - Zdroj: nadace The Big Heart Foundation

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180430005705/cs/

