Beko embarca com o FC Barcelona em uma missão global para prevenir a obesidade infantil em apoio à UNICEF

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--abr 30, 2018--A Beko está assumindo uma missão global para ajudar a prevenir a obesidade infantil por meio de sua iniciativa “Eat Like a Pro”. A marca líder em eletrodomésticos está orgulhosa em anunciar, hoje, uma parceria com a UNICEF, o Futbol Club Barcelona e a Fundação Barça para arrecadar 1 milhão de euros para a causa.

A Beko não só irá inspirar e aumentar a conscientização sobre o desafio mundial da obesidade na infância, mas também destinar 1 milhão de euros para a UNICEF, incentivando as pessoas do mundo todo a compartilhar seus hábitos alimentares saudáveis nas redes sociais. Para cada post #EatLikeAPro que aparecer no Instagram ou no Twitter, a Beko doará 1 euro à UNICEF. A doação ajudará as crianças do mundo inteiro através de vários programas da UNICEF, esforçando-se por evitar a desnutrição infantil, em todas suas formas, incluindo o sobrepeso e a obesidade em crianças de todas as partes do planeta. O FC Barcelona e a Fundação Barça se unem a esta campanha não só porque são dois dos principais parceiros da Beko, mas também porque a promoção de hábitos saudáveis é um componente central nos programas implementados pelo clube catalão.

Se as tendências atuais persistirem, até o ano de 2025 haverá mais de 70 milhões de crianças com sobrepeso ou obesidade e a Beko quer mudar isso, aumentando a conscientização e apoiando um movimento mundial para ajudar as crianças a se alimentarem de forma mais saudável. Em apoio à atividade de doação, durante o “El Clásico” (Barcelona x Real Madrid) do dia 6 de maio – o jogo entre clubes do mesmo país mais assistido do mundo –, a Beko dará visibilidade à marca na manga dos jogadores para destacar sua iniciativa de alimentação saudável: Eat Like A Pro.

O Barça revelará seu novo uniforme no mesmo dia, celebrando a campanha com orgulho e as mangas dedicadas à iniciativa #EatLikeAPro. O time de Messi, Coutinho, Paulinho e companhia inspira milhões de crianças no mundo todo e, como heróis para tantos jovens, ajudará a incentivar as crianças a se alimentarem de forma mais saudável e a cuidarem de si mesmas por meio de uma dieta equilibrada e nutritiva e prática de exercícios físicos.

A missão e campanha Eat Like A Pro têm como objetivo conceder às famílias o acesso aos hábitos alimentares dos melhores jogadores da equipe, educando pais e crianças sobre a importância de uma dieta saudável e um estilo de vida equilibrado.

Com sua presença global, a UNICEF se esforçará para eliminar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição infantil em escala global. A UNICEF promove os direitos e o bem-estar de todas as crianças, com um foco especial em atingir os mais vulneráveis e desfavorecidos. Os fundos arrecadados ajudarão a melhorar a qualidade das dietas das crianças e reduzirão as taxas crescentes de obesidade infantil. Aqueles que compartilharem seus posts sobre alimentação saudável nas redes sociais também terão a chance de ganhar uma edição limitada das camisas de treinamento do FC Barcelona e do “El Clásico”, com #EatLikeAPro. A Fundação Barça apoiará esta campanha através de seus canais de mídia, promovendo a participação entre seus mais de 5 milhões de seguidores.

O CEO da Beko, Hakan Bulgurlu, explicou: “A obesidade infantil é uma questão mundial e estamos muito satisfeitos com o fato de três marcas líderes globais – FC Barcelona e dois de seus maiores parceiros – se unirem para ajudar a enfrentar este desafio. Na Beko, estamos nos esforçando para superar esta crise através do uso de tecnologias inovadoras que facilitam a alimentação saudável, aumentando a conscientização e as doações para a UNICEF, através de um chamado social à ação e cuja divulgação será feita no grande clássico do futebol espanhol”.

Victor Aguayo, diretor do Programa Global de Nutrição da UNICEF, comentou: “A obesidade infantil está afetando cada vez mais as famílias e os países mais pobres, em grande parte devido a dietas que não proporcionam às crianças todos os nutrientes que necessitam para se desenvolverem de maneira saudável. Agradecemos o apoio da Beko e do FC Barcelona, que trabalharão em estreita colaboração conosco para realizar mudanças positivas para as crianças do mundo inteiro”.

Jordi Cardoner, vice-presidente do FC Barcelona e da Fundação Barça, disse: “Em todos os nossos programas onde usamos a metodologia FutbolNet e que atingem 120 mil crianças e jovens em todo o mundo, usamos a atividade física e o valor de ‘Respeito’, neste caso em relação a si mesmo, para reforçar os hábitos saudáveis”.

Essa contribuição específica da Beko apoiará os programas de nutrição da UNICEF na América Latina, onde cerca de 23% das crianças em idade escolar estão com sobrepeso ou são obesas. Essa epidemia está afetando cada vez mais as famílias e crianças mais pobres e a UNICEF, com o apoio da Beko e do FCB, quer mudar isso.

O objetivo da Beko é simples: ajudar a prevenir a obesidade infantil através da conscientização e educação. Ao lado da Beko, a UNICEF implementará um programa destinado a melhorar os hábitos alimentares de 600 mil crianças em idade escolar na América Latina. A iniciativa foi concebida para fornecer a educação e o apoio necessários sobre a importância da alimentação saudável em casa e nas escolas, visando o crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças.

