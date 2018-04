Beko se lance avec le FC Barcelone dans une mission mondiale visant à prévenir l'obésité chez les enfants, en soutien à l’UNICEF

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--avr. 30, 2018--Beko s’engage dans une mission globale pour contribuer à prévenir l'obésité chez les enfants via son initiative Eat Like a Pro et, aujourd’hui, la marque d’appareils électroménagers de premier plan est ravie d’annoncer un partenariat stimulant avec l’UNICEF et son commanditaire partenaire, le FC Barcelone et sa Fondation, en vue de lever 1 million d’euros pour la cause.

Non seulement Beko inspirera et sensibilisera au sujet du défi mondial de l’obésité chez les enfants, mais la marque ambitionne également de lever 1 million d’euros pour l’UNICEF en encourageant les particuliers dans le monde entier à partager leurs habitudes alimentaires saines sur les réseaux sociaux. Pour chaque post #EatLikeAPro apparaissant sur Instagram ou Twitter, Beko fera un don de 1 € à l’UNICEF. Le don aidera des enfants dans le monde entier par le biais de divers programmes de l’UNICEF, s’efforçant au final de prévenir la malnutrition infantile, sous toutes ses formes, dont le surpoids et l’obésité chez les enfants au niveau mondial. Le FC Barcelone et la Barça Foundation se joignent à cette campagne non seulement parce que deux de leurs partenaires commencent à travailler ensemble, mais aussi parce que la promotion d’habitudes saines est un élément central des programmes de la Barça Foundation.

Si les tendances actuelles persistent, d’ici 2025, on comptera plus de 70 millions d’enfants dans le monde qui souffriront de surpoids ou d’obésité, et Beko souhaite changer cela en sensibilisant et en soutenant un mouvement mondial visant à aider les enfants à manger plus sainement. En soutien à l’activité de donation, durant El Clásico, le 6 mai – le match de club national le plus regardé au monde – Beko abandonnera la visibilité de la marque sur les manches des joueurs pour mettre en lumière son initiative d’alimentation saine, Eat Like A Pro.

L'équipe du FCB dévoilera son nouveau kit ce jour-là, célébrant la campagne en portant fièrement leurs manches dédiées à l’initiative #EatLikeAPro. L’équipe, composée uniquement de vedettes, inspire des millions d’enfants à travers le monde et, en tant que héros pour un si grand nombre de jeunes, contribuera à encourager les enfants à manger plus sainement et à se prendre en charge eux-mêmes grâce à une alimentation équilibrée et nutritive et à l’exercice physique.

La mission et campagne, Eat Like A Pro, ambitionne de permettre aux familles d’accéder aux habitudes alimentaires des meilleurs joueurs de l’équipe, informant les parents et enfants du monde entier sur l’importance d’une alimentation saine et d’un mode de vie équilibré.

Avec sa présence mondiale, l’UNICEF s’efforcera d’éliminer la faim, de garantir la sécurité alimentaire et d’améliorer la nutrition des enfants à l’échelle mondiale. L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, en s'attachant tout particulièrement à toucher les plus vulnérables et les plus défavorisés. Les fonds levés aideront à améliorer la qualité de l’alimentation des enfants et à réduire la hausse des taux d’obésité chez les enfants. Les personnes partageant leurs posts d’alimentation saine sur les réseaux sociaux aurons également l'opportunité de gagner une édition limitée et signée des maillots de formation et de match du FC Barcelone, arborant #EatLikeAPro à partir de la semaine El Clasico. La Barça Foundation soutiendra cette campagne sur ses canaux médiatiques, faisant la promotion de la participation auprès de ses plus de cinq millions de followers à travers le monde.

Hakan Bulgurlu, DG de Beko, a expliqué : « L’obésité infantile est un problème mondial et nous sommes ravis que trois marques internationales de premier plan - le FC Barcelone et deux de ses plus importants partenaires - s’unissent pour aider à relever le défi. Chez Beko, nous nous efforçons de faire face à cette crise en utilisant des technologies innovantes, qui facilitent l’adoption d’une alimentation saine tout en sensibilisant et en faisant des dons pour l’UNICEF avec le FC Barcelone par l’entremise d’un appel à l'action sur les réseaux sociaux et la révélation des manches de maillot lors du match El Clásico de cette année. »

Victor Aguayo, responsable du Programme mondial de nutrition de l’UNICEF, a déclaré : « L’obésité infantile affecte de plus en plus les familles et pays les plus pauvres, principalement à cause de régimes alimentaires ne fournissant pas aux enfants tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé. Nous apprécions le soutien de nos partenaires Beko et le FC Barcelone, qui travailleront en étroite collaboration avec nous pour apporter un changement positif pour les enfants du monde entier. »

Jordi Cardoner, vice-président du FC Barcelone et de la Barça Foundation, a affirmé : « Dans tous nos programmes qui utilisent la méthodologie FutbolNet et qui touchent 120 000 enfants et jeunes à travers le monde, nous utilisons l’activité physique et la valeur du 'Respect,' dans ce cas le respect envers soi-même, pour favoriser de bonnes habitudes alimentaires. »

Cette contribution spécifique de Beko apportera un soutien aux programmes de nutrition de l’UNICEF en Amérique latine, où l’on estime à 23 % le nombre d’enfants d'âge scolaire en surpoids ou obèses. Cette épidémie affecte de plus en plus les familles et enfants les plus pauvres et l’UNICEF, avec le soutien de Beko et du FCB, souhaite changer cela.

L’objectif de Beko est simple : contribuer à prévenir l'obésité chez les enfants par le biais de la sensibilisation et de l’éducation. En partenariat avec Beko, l’UNICEF mettra en œuvre un programme conçu pour améliorer les habitudes alimentaires de 600 000 enfants en âge de fréquenter l'école primaire en Amérique latine. L’initiative est conçue pour fournir l’éducation et le support nécessaires pour souligner l’importance d’une alimentation saine à la maison et dans les écoles afin que les enfants aient une croissance et un développement sains.

