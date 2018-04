American University of Technology (AUT) signe un partenariat stratégique avec Cambridge Assessment English pour adopter les certifications C1 en langue anglaise de Cambridge

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 30, 2018--Sous le patronage de Son Excellence Dr. Ghada Hinain, présidente, de l'American University of Technology, Cambridge Assessment English et l'université ont signé un partenariat stratégique pour reconnaître les certifications C1 avancées en langue anglaise de Cambridge.

Dr. Ghada Hinain, AUT president signing the agreement with Mr. Ramiz Haddadin, Regional Commercial Head, Cambridge Assessment English (Photo: AETOSWire)

Cette étape permettra aux étudiants de l'American University of Technology d'obtenir de prestigieuses certifications en langue anglaise de Cambridge. Le certificat du niveau C1 avancé est une certification de haut niveau valide à vie reconnue par les universités, les employeurs et les organismes gouvernementaux au Royaume-Uni, en Australie, en New Zélande et dans d'autres pays anglophones. Cette certification permettra aux étudiants de poursuivre des études supérieures dans ces pays, en plus d'améliorer leur employabilité à l'échelle mondiale.

"Nous sommes extrêmement satisfaits de signer cet accord, qui aura un impact positif sur les deux côtés mutuels du partenariat", a déclaré Dr Fuad Hashwa, vice-président de l'AUT. "Cambridge Assessment English permettra également à nos étudiants d'obtenir des certifications supplémentaires, ce qui renforcera leurs opportunités sur le marché du travail sur les scènes locale et internationale".

Ramiz Haddadin, directeur commercial régional pour la région centrale à Cambridge Assessment English, explique que "le certificat avancée C1 est l'une des certifications de haut niveau en langue anglaise disponibles dans le monde". Haddadin indique que les étudiants ont atteint des niveaux élevés en langue anglaise, leur permettant ainsi de s'inscrire à l'enseignement supérieur au Royaume-Uni, en Australie, en New Zélande et dans d'autres pays anglophones.

"Nous remercions l'AUT et notre partenaire GES Liban pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour faire de ce partenariat une réalité. Cette reconnaissance élargira notre base au Liban, et nous permettra de fournir à plus d'étudiants les meilleurs outils et connaissances dont ils ont besoin dans le monde d'aujourd'hui. En tant que leader dans le domaine des certifications en langue anglaise avec plus de 5 millions de personnes qui passent nos examens chaque année, nous cherchons toujours à tisser des partenariats avec des partenaires stratégiques qui attireront au sein de notre réseau les bons candidats munis de hautes compétences et niveaux en langue anglaise", a-t-il ajouté.

Cambridge Assessment English est un département affilié à l'Université de Cambridge. Les examens en langue anglaise de Cambridge sont passés par plus de 5,5 millions de personnes par an, dans plus de 170 pays. Ils sont reconnus par plus de 20 000 universités, employeurs et gouvernements du monde entier, un nombre qui témoigne un accroissement rapide au fil des ans.

