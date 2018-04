Donación de un millón de dólares para educar a niños refugiados en Asia y la Región de Oriente Medio y África del Norte (MENA)

SHARJAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2018--Se ha entregado una donación de 1 millón de dólares estadounidenses para fortalecer la infraestructura educativa para los niños refugiados y desplazados internamente en Asia, Oriente Medio y el Norte de África, en un momento en el que según las estadísticas de ACNUR, los niños representan aproximadamente la mitad de la población desplazada global.

Su Alteza el Jeque Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos y soberano gobernante de Sharjah ha extendido la generosa donación a una Organización de Caridad de Malasia – Children for Dignity Foundation – para impulsar la entrega de los servicios educativos y de soporte que han estado ofreciendo a estas comunidades marginalizadas en Asia y la región de MENA durante 20 años.

La fundación, que ha podido educar a más de 7.000 estudiantes indocumentados y que actualmente brinda soporte a aproximadamente 1.100, se beneficiará de la donación, además del premio de USD 136.000 que recibieron el jueves 26 de abril como ganador del Premio Internacional de Sharjah para el Apoyo y Soporte a los Refugiados.

El Premio fue establecido en 2017 por una destacada organización humanitaria con base en los EAU, The Big Heart Foundation (TBHF) en asociación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el fin de destacar a los individuos o entidades que implementan iniciativas pioneras e influyentes con un impacto positivo y tangible sobre los refugiados en estas regiones.

Como pilar cultural en la región árabe, Sharjah, el tercer emirato más grande de los EAU, cree que cada nación debe construirse sobre la base fuerte de una juventud educada y empoderada. Esto se refleja en su patrocinio y apoyo de los proyectos de desarrollo social para los refugiados y personas con necesidades en el mundo, conducidos por la Big Heart Foundation bajo la visión y guía de Su Alteza el soberano gobernante de Sharjah y su esposa, Su Alteza Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

