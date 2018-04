Eén miljoen dollar gedoneerd om vluchtelingenkinderen te onderwijzen in Azië en MENA-regio

SHARJAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--apr 29, 2018--Een donatie van USD 1 miljoen is gegeven om de onderwijsinfrastructuur voor vluchtelingen- en intern ontheemde kinderen in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika te versterken, op een moment waarop kinderen volgens de statistieken van UNHCR wereldwijd ongeveer de helft van de ontheemde bevolking vertegenwoordigen.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children

Zijne Hoogheid Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, lid van de Hoge Raad van de Verenigde Arabische Emiraten en de Heerser van Sharjah, heeft de gulle bijdrage aan een Maleisische liefdadigheidsinstelling - Children for Dignity Foundation - verstrekt om de levering van de educatieve en ondersteunende diensten te stimuleren die zij deze gemarginaliseerde gemeenschappen in Azië en de MENA-regio gedurende 20 jaar hebben aangeboden.

De stichting, die erin is geslaagd meer dan 7.000 studenten zonder papieren op te leiden en er momenteel ongeveer 1.100 ondersteunt, profiteert van de schenking naast de prijs van USD 136.000 die ze op donderdag (26 april) ontving als de winnaar van de Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support.

De prijs werd in 2017 ingesteld door een prominente in de VAE gevestigde humanitaire organisatie, The Big Heart Foundation (TBHF), in samenwerking met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), om personen of entiteiten in de schijnwerpers te zetten die pionierende en invloedrijke initiatieven uitvoeren die een positieve en tastbare impact hebben gehad op vluchtelingen in deze regio's.

Als culturele steunpilaar in de Arabische regio is Sharjah, het op twee na grootste emiraat van de VAE, van mening dat elke natie gebouwd moet worden op de sterke basis van goed opgeleide en zelfstandige jongeren. Dit komt tot uiting in de bescherming en ondersteuning van sociale ontwikkelingsprojecten voor vluchtelingen en mensen in nood wereldwijd, geleid door The Big Heart Foundation onder de visie en begeleiding van Zijne Hoogheid de Heerser van Sharjah en zijn vrouw Hare Hoogheid Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

