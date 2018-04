1 milione di dollari in dono per l'istruzione dei bambini rifugiati in Asia e nella regione MENA

SHARJAH, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--apr 29, 2018--Una donazione da 1 milione di dollari USA rafforzerà l'infrastruttura pedagogica per i bimbi rifugiati e sfollati interni in Asia, Medio Oriente e Nordafrica, in un periodo in cui i bambini rappresentano circa la metà della popolazione rifugiata nel mondo, secondo l'ACNUR.

Sua Altezza Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro del Concilio supremo degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Sharjah, ha elargito questa generosa donazione a un ente caritatevole malese, la Children for Dignity Foundation, per promuovere i servizi pedagogici e di assistenza che la fondazione offre da 20 anni a queste comunità marginalizzate nell'Asia e nella regione MENA.

La fondazione, che si è occupata dell'istruzione di oltre 7.000 studenti senza documenti e che oggi ne assiste circa 1.100, riceverà questa elargizione in aggiunta al premio da 136.000 dollari USA ricevuto giovedì 26 aprile in qualità di vincitore del premio internazionale di Sharjah per l'aiuto e il supporto ai rifugiati.

Il premio nasce nel 2017 a cura di un'importante organizzazione umanitaria con sede negli EAU, The Big Heart Foundation (TBHF), in partenariato con l'ACNUR, L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, a riconoscimento dei singoli individui o delle organizzazioni che attuano iniziative pionieristiche e influenti con un tangibile impatto positivo sui rifugiati di queste regioni.

L'emirato di Sharjah, il terzo per estensione degli EAU, in qualità di pilastro della cultura nella regione araba ritiene che ogni nazione debba essere realizzata sulle solide fondamenta di giovani istruiti ed emancipati, ideale che si riflette nel patrocinio e nel supporto di progetti di sviluppo sociale a favore dei rifugiati e delle persone bisognose di tutto il mondo, sotto l'egida di The Big Heart Foundation e la guida di sua Altezza l'emiro di Sharjah e di sua moglie, sua Altezza Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

