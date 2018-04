Un don d'un million de dollars pour éduquer les enfants réfugiés en Asie et dans la région MOAN

CHARJAH, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 29, 2018--Un don d'un million USD a été réalisé pour renforcer l'infrastructure pédagogique destinée aux enfants réfugiés et déplacés en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à une époque où, d'après les statistiques le HCR, les enfants représentent environ la moitié des populations déplacées à l'échelle mondiale.

Son Altesse le Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du conseil suprême des Émirats arabes unis et émir de Charjah, a accordé ce don généreux à une association caritative malaisienne, la "Children for Dignity Foundation", pour promouvoir les services pédagogiques et d'assistance que la fondation apporte à ces communautés marginalisées en Asie et dans la région MOAN depuis 20 ans.

La fondation, qui a éduqué plus de 7 000 étudiants sans papiers et en soutient environ 1 100 aujourd'hui, reçoit donc ce don en plus des 136 000 USD reçus jeudi 26 avril pour avoir remporté le prix international de Charjah pour la défense et l'assistance aux réfugiés.

Le prix a été créé en 2017 par une organisation humanitaire majeure basée aux EAU, The Big Heart Foundation (TBHF), en partenariat avec le Haut-commissaire des Nations-unies pour les réfugiés (HCR), pour mettre à l'honneur les personnes et entités qui mettent en place des initiatives pionnières, efficaces et ayant un impact positif tangible sur les réfugiés dans ces régions.

En tant que pilier culturel de la région arabe, Charjah, troisième plus grand émirat des EAU, pense que chaque nation doit être construite sur la base solide d'une jeunesse éduquée et autonomisée. Cette approche est illustrée par son mécénat et son assistance aux projets de développement social en faveur des réfugiés et des personnes dans le besoin au niveau mondial, sous l'égide de la Big Heart Foundation et l'orientation de Son Altesse l'émir de Charjah et de son épouse, Son Altesse Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

