La Inscripción esta Abierta para el 2do Decatlón Solar del Medio Oriente en 2020, con Premios por Más de 20 Millones de AED para las Dos Competencias

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2018--La Autoridad de Agua y Electricidad de Dubái (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) ha anunciado que ya está abierta la inscripción para el Segundo Decatlón Solar del Medio Oriente (Solar Decathlon Middle East. SDME). El SDME se creó a través de un acuerdo entre el Consejo de Energía Supremo de Dubái, la DEWA y el Departamento de Energía de los EE. UU. Dubái presentará las primeras dos rondas del SDME en noviembre de 2018 y en 2020. Los premios para ambas rondas totalizan más de 20 millones de AED (5,45 millones de USD).

El anuncio se realizó en el Segundo Taller Internacional, que organizó la DEWA para 21 equipos de 36 universidades, en 15 países, que participan en la primera competencia.

El equipo seleccionado para el primer SDME incluye al equipo Spirit of the Union de la Zayed University y al Petroleum Institute; al equipo Know-Howse de la University of Sharjah, EAU, y de la University of Ferrara, Italia; al equipo ORA de la Heriot-Watt University de Dubái; al equipo NYUAD de la New York University Abu Dhabi; al equipo Jeel de la American University de Dubái; al equipo Al Bayt Al Kamel de la American University of Ras Al Khaimah; al equipo UOW de la University of Wollongong-Australia y University of Wollongong Dubai, y al equipo Aqua Green de la Ajman University de los EAU. También incluye al equipo KSU de la King Saud University de Arabia Saudita; al equipo SoLLite Salalah de la Dhofar University en Oman; al equipo BaityKool de la University of Bordeaux, Francia, Amity University de los EAU, y a la An-Najah National University de Palestina; al equipo EFdeN de la Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, University Politehnica of Bucharest, y la Technical University of Civil Engineering Bucharest, Rumania y al Birla Institute of Technology and Science Pilani Dubai Campus, EAU; al equipo FutureHAUS de la Virginia Tech University en los EE. UU; al equipo HAAB de la University of Chieti-Pescara Gabriele D'Annunzio University of Pisa, y la University of Campania Luigi Vanvitelli en Italy; al equipo Sapienza de la Sapienza University of Rome, Italia; al equipo VIRTUe de la Eindhoven University of Technology en los Países Bajos; al equipo TDIS de la National Chiao Tung University de Taiwán; al equipo MizanHome de la Universiti Teknologi y Universiti Sains Islam de Malasia; al equipo Twist Box de la University of Belgrade, Serbia; al equipo Jordan de la University of Jordan, y al equipo Bgreen de la National University of Sciences and Technology de Pakistán.

Los equipos pueden registrarse en www.solardecathlonme.com

