Inscrições abertas para a segunda edição do Decathlon Solar do Oriente Médio em 2020, com premiação total que ultrapassa AED 20 milhões nas duas competições

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr 29, 2018--A Autoridade de Energia e Água de Dubai (Dubai Electricity and Water Authority - DEWA) anunciou a abertura das inscrições para o segundo Decathlon Solar do Oriente Médio (Solar Decathlon Middle East - SDME). O SDME foi criado a partir de um acordo entre o Supremo Conselho de Energia de Dubai, a DEWA e o Departamento de Energia dos EUA. Dubai sediará as duas etapas iniciais do SDME, em novembro de 2018 e em 2020. A premiação para as duas etapas ultrapassa AED 20 milhões (US$ 5.45 milhões).

Registration is open for 2nd Solar Decathlon Middle East in 2020, with prizes totalling over AED20 million for the two competitions (Photo: AETOSWire)

O anúncio foi realizado no Segundo Seminário Internacional, organizado pela DEWA para as 21 equipes de 36 universidades de 15 países participantes da primeira competição.

As equipes finalistas da primeira SDME incluem Spirit of the Union, da Universidade Zayed e do Instituto do Petróleo; Know-Howse, da Universidade de Sharjah, Emirados Árabes Unidos, e Universidade de Ferrara, Itália; ORA, da Universidade Heriot-Watt, em Dubai; NYUAD, da Universidade de Nova York em Abu Dhabi; Jeel, da Universidade Americana em Dubai; Al Bayt Al Kamel, da Universidade Americana de Ras Al Khaimah; UOW, da Universidade de Wollongong (Austrália) e Universidade de Wollongong em Dubai, e Aqua Green, da Universidade de Ajman, dos Emirados Árabes Unidos. Também estão concorrendo as seguintes equipes: KSU, da Universidade Rei Saud, da Arábia Saudita; SoLLite Salalah, da Universidade Dhofar, Omã; BaityKool, da Universidade de Bordeaux, França, Universidade Amity nos EAU, e Universidade Nacional de An-Najah, Palestina; EFdeN, da Universidade Ion Mincu de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Politécnica de Bucareste, e Universidade Técnica de Engenharia Civil de Bucareste, Romênia, e Instituto Birla de Tecnologia e Ciências de Pilani, campus de Dubai, EAU; FutureHAUS, da Universidade Virginia Tech, nos EUA; HAAB, da Universidade de Chieti-Pescara “Gabriele D'Annunzio”, Universidade de Pisa, e Universidade da Campânia “Luigi Vanvitelli”, na Itália; Sapienza, da Universidade de Roma "La Sapienza", Itália; VIRTUe, da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, Países Baixos; TDIS, da Universidade Nacional Chiao Tung, de Taiwan; MizanHome, da Universiti Teknologi e Universiti Sains Islam, na Malásia; Twist Box, da Universidade de Belgrado, Sérvia; Jordan, da Universidade da Jordânia, e Bgreen, da Universidade Nacional de Ciências e Tecnologia, no Paquistão.

As equipes podem se inscrever em www.solardecathlonme.com

