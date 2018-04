Die Anmeldung ist offen für den 2. Solar Decathlon Middle East in 2020, mit Preisen für die beiden Wettbewerbe von über 20 Mio. AED

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Apr 29, 2018--Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) gab bekannt, dass die Anmeldung für den 2. Solar Decathlon Middle East (SDME) jetzt möglich ist. SDME wurde aufgrund eines Abkommens zwischen dem Dubai Supreme Council of Energy, DEWA und dem US-amerikanischen Energieministerium geschaffen. Dubai wird für die ersten zwei Runden des SDME im November 2018 und im Jahr 2020 Gastgeber sein. Die Preise für die beiden Runden betragen insgesamt über 20 Mio. AED (5,45 Mio. US-Dollar).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180429005014/de/

Registration is open for 2nd Solar Decathlon Middle East in 2020, with prizes totalling over AED20 million for the two competitions (Photo: AETOSWire)

Die Ankündigung erfolgte auf dem 2. Internationalen Workshop, den die DEWA für die 21 Teams von 36 Universitäten in 15 Ländern organisierte, die an dem Wettbewerb teilnahmen.

Zu den Teams, die es auf die kurze Liste für den ersten SDME geschafft haben, gehören Team Spirit of the Union von der Zayed University und dem Petroleum Institute; Team Know-Howse von der Universität von Sharjah, VAE und die Universität von Ferrara, Italien; Team ORA von der Heriot-Watt University in Dubai; Team NYUAD von der New York University Abu Dhabi; Team Jeel von der American University in Dubai; Team Al Bayt Al Kamel von der American University von Ras Al Khaimah; Team UOW von der University of Wollongong-Australia und der University of Wollongong Dubai und Team Aqua Green von der Ajman University von den VAE. Des Weiteren wurden aufgelistet: Team KSU von der King Saud University in Saudi-Arabien; Team SoLLite Salalah von der Dhofar University in Oman; Team BaityKool von der Universität von Bordeaux, Frankreich, Amity University in den VAE und An-Najah National University von Palestinien; Team EFdeN von der Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, der University Politehnica von Bucharest und der Technical University of Civil Engineering Bucharest, Rumänien und das Birla Institute of Technology and Science Pilani Dubai Campus, VAE; Team FutureHAUS von der Virginia Tech University in den USA; Team HAAB von der Universität von Chieti-Pescara Gabriele D'Annunzio University von Pisa und der University of Campania Luigi Vanvitelli in Italien; Team Sapienza von der Sapienza University of Rome, Italien; Team VIRTUe von der Eindhoven University of Technology in den Niederlanden; Team TDIS von der National Chiao Tung University in Taiwan; Team MizanHome von der Universiti Teknologi und der Universiti Sains Islam in Malaysien; Team Twist Box von der Universität von Belgrade, Serbien; Team Jordan von der University of Jordan und Team Bgreen von der National University of Sciences and Technology in Pakistan.

Teams können sich auf www.solardecathlonme.com anmelden.

*Quelle:

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180429005014/de/

CONTACT: DEWA

Ribal Dayekh, +971508057573

Ribal.dayekh@dewa.gov.ae

oder

Mosaad Abdelrahman, +97145151784

Mosaad.abdelrahman@dewa.gov.ae

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY ENERGY ALTERNATIVE ENERGY UTILITIES CONSTRUCTION & PROPERTY OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Dubai Electricity and Water Authority

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/29/2018 03:30 AM/DISC: 04/29/2018 03:30 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180429005014/de