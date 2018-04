La Chanteuse Egyptienne Devient la Première Femme à Chanter Devant une Foule Mixte en Arabie Saoudite

RIYADH, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--avr. 29, 2018--L'histoire a été faite mercredi en Arabie Saoudite quand une chanteuse se produisait devant un public mixte pour la première fois dans le pays. Le National Arabic Music Ensemble (AME) de l'Opéra égyptien a fait ses débuts dans le Royaume avec la chanteuse Nihad Fathy devant un public de 2500 personnes au Centre Culturel du Roi Fahad à Riyad. La foule a éclaté en applaudissements enthousiastes une fois la chanteuse apparut sur scène.

L'ensemble de l'Opéra égyptien, dirigé par le célèbre chef d'orchestre Moustafa Helmy, comprend 45 musiciens et chanteurs, hommes et femmes, dont les chanteurs vedettes Ahmed Effat et Mai Farouq.

« C'est une occasion mémorable pour les Saoudiens », a déclaré Dr. Awwad Alawwad, Ministre Saoudien de la Culture et de l'Information, qui a inauguré l'événement avec son homologue égyptien, Ines Abdel-Dayem.

« Cet événement est une réalisation de l'un des concepts principaux de la Vision 2030 dirigé par le Prince Héritier Mohammed bin Salman, à savoir la réforme sociale et culturelle à travers l'inclusion et la participation. C'est un moment de transformation dans l'évolution de l'Arabie Saoudite vers une économie et une société plus dynamique.

« La culture riche et historique de l'Egypte a une résonance particulière en Arabie Saoudite, et les milliers de Saoudiens présents lors de ces spectacles l'ont prouvé. »

L'événement a eu lieu sous le patronage de l'Autorité de la Culture Générale Saoudienne.

