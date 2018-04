AETOSWire Lance des Alertes Audio AW pour les Journalistes

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 29, 2018--AETOSWire, le département de distribution des nouvelles de News Services Group (NSG) et le représentant exclusif de Business Wire, une société de Berkshire Hathaway, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, lance les alertes audio AW les plus innovantes pour les journalistes.

L'envoi de communiqués de presse n'a jamais été rendu plus rapide, plus facile et plus personnalisé avec les alertes audio AW d'AETOSWire. Contrairement aux e-mails et aux flux satellites, les alertes audio AW sont disponibles dans un format audio qui met en évidence les communiqués de presse du jour.

M. Tony AbiHanna, Président Directeur Général de NSG, AETOSWire, et Esmaa News a expliqué : « En tant que chef de file dans la distribution de nouvelles, nous cherchons toujours des façons d'innover nos services. Considérant que les journalistes doivent parcourir des centaines voire des milliers de communiqués de presse chaque jour et prendre une décision rapide sur ce qu'ils doivent publier, nous avons développé un moyen leur permettant d'identifier, d'accéder, de publier et de partager des communiqués de presse rapidement et instantanément ».

Les Alertes Audio AW sont envoyées aux journalistes via une URL unique sur leur compte WhatsApp ou par SMS sur leur numéro de portable. Le lien électronique les dirigera instantanément vers la page interactive des Alertes Audio AW qui affiche le bouton de lecture audio et les flash-infos. Par un simple clic sur le bouton, ils peuvent écouter l'audio des dossiers des communiqués de presse qui ont été publiés au cours des dernières 24 heures.

Dans le cas où ils auraient besoin de parcourir ou de télécharger les communiqués de presse complet, il leur suffira de cliquer sur le titre du bulletin d'information qui les dirigera automatiquement vers la salle de rédaction sur le site Web d'AETOSWire.

La nouvelle plateforme permettra aux journalistes de gagner énormément de temps en triant et en lisant tous les communiqués de presse et de partager facilement les nouvelles à tout moment et n'importe où, même lorsqu'ils sont pressés.

Selon M. AbiHanna, « Cette initiative vise non seulement à aider les journalistes à rapidement examiner les communiqués de presse quotidiens, mais elle crée également une plus grande chance pour que les relations publiques de nos clients soient remarquées et publiées. C'est une situation gagnant-gagnant pour les deux. »

Ce n'est que l'une des nouvelles offres de services AETOSWire parmi de nombreuses autres qui seront lancées dans les prochains mois.

