AETOSWire lança AW Audio Alerts para jornalistas

Enviar comunicados de imprensa nunca foi tão rápido, fácil e mais personalizado do que com o AW Audio Alerts da AETOSWire. Diferentemente de e-mails e feeds de satélite, o AW Audio Alerts vem em formato de áudio que destaca os comunicados de imprensa do dia.

Tony AbiHanna, presidente e diretor executivo do NSG, da AETOSWire e da Esmaa News, explicou: “Como líder em distribuição de notícias, sempre procuramos formas de inovar nossos serviços. Lembrando que jornalistas precisam analisar centenas, se não milhares, de comunicados à imprensa todos os dias e tomar uma decisão rápida sobre o que publicar, desenvolvemos uma forma de habilitá-los a identificar, acessar, postar e compartilhar comunicados de imprensa rápida e instantaneamente."

Os AW Audio Alerts são enviados para jornalistas através de uma URL exclusiva da sua conta de WhatsApp, ou através de SMS, no seu número móvel. O link irá direcioná-los instantaneamente para a página interativa AW Audio Alerts, que mostra o botão executar áudio e resumos de notícias. Com apenas um clique do botão eles podem ouvir o áudio dos resumos de comunicados de imprensa que tiverem sido publicados nas últimas 24 horas.

E se precisarem pesquisar ou baixar o comunicado de imprensa na íntegra, só precisam clicar no título do resumo da notícia e serão automaticamente direcionados para a sala de imprensa no site da AETOSWire.

A nova plataforma economizará aos jornalistas um enorme volume de tempo na distribuição e leitura de todos os comunicados de imprensa e permitirá que compartilhem as notícias com facilidade, quando e onde quiserem, mesmo quando estiverem em viagem.

De acordo com AbiHanna, "Este esforço não só busca ajudar os jornalistas a filtrar convenientemente os comunicados de imprensa diários com maior rapidez, mas também cria uma oportunidade maior para que os comunicados de imprensa dos nossos clientes sejam vistos e publicados. É uma situação em que todos ganham."

Esta é apenas uma das novas ofertas de serviços que a AETOSWire tem na sua fonte de informação, que será lançada nos próximos meses.

