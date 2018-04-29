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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/04/29 10:46
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Pham StL 24 85 22 30 .353
OHerrera Phi 25 93 16 32 .344
Cabrera NYM 23 93 18 31 .333
Hoskins Phi 26 81 16 27 .333
FFreeman Atl 26 98 19 32 .327
Dickerson Pit 24 93 14 30 .323
DPeralta Ari 22 90 15 29 .322
Arenado Col 23 79 12 25 .316
Almora ChC 21 68 16 21 .309
Grandal LAD 21 78 13 24 .308
Home Runs

Blackmon, Colorado, 9; Harper, Washington, 8; Albies, Atlanta, 8; Villanueva, San Diego, 7; Thames, Milwaukee, 7; DeJong, St. Louis, 7; JBaez, Chicago, 7; Schwarber, Chicago, 7; 5 tied at 6.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 26; Cespedes, New York, 23; Pollock, Arizona, 21; Cervelli, Pittsburgh, 20; Harper, Washington, 19; FFreeman, Atlanta, 19; Hoskins, Philadelphia, 19; Franco, Philadelphia, 19; Story, Colorado, 19; Grandal, Los Angeles, 19.

Pitching

Scherzer, Washington, 5-1; Corbin, Arizona, 4-0; TWilliams, Pittsburgh, 4-1; Wacha, St. Louis, 4-1; Godley, Arizona, 4-1; 10 tied at 3-0.