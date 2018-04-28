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Friday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/04/28 10:27
AMERICAN LEAGUE
Detroit 000 000 000—0 2 0
Baltimore 100 011 21x—6 8 0

Fiers, Barbato (7) and McCann; Tillman, Bleier (8), Givens (9) and Joseph. W_Tillman 1-4. L_Fiers 2-2. HRs_Baltimore, Machado (9), Alvarez 2 (4).

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Seattle 000 000 203—5 6 0
Cleveland 301 002 00x—6 13 0

E.Ramirez, Rzepczynski (6), LeBlanc (7) and Zunino; Kluber, Allen (9) and Gomes. W_Kluber 4-1. L_E.Ramirez 0-2. HRs_Seattle, Zunino (3), Haniger (9). Cleveland, Alonso (7), Encarnacion (6), Lindor (4), Gomes (4), Brantley (2).

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NATIONAL LEAGUE
Milwaukee 100 000 100—2 4 1
Chicago 200 000 10x—3 7 1

Suter, T.Williams (6), Jennings (7), Jeffress (7), Drake (8) and Pina; Darvish, Cishek (7), Duensing (7), Strop (7), Edwards (8), Morrow (9) and Contreras. W_Strop 3-0. L_Jennings 2-1. Sv_Morrow (6).

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Atlanta 300 000 000—3 9 0
Philadelphia 300 001 21x—7 9 1

Teheran, Fried (4), Whitley (7), Moylan (8) and Suzuki; Nola, Hunter (8), Neris (9) and Alfaro. W_Nola 3-1. L_Fried 0-2. HRs_Philadelphia, Alfaro (2), Herrera 2 (3).

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Arizona 020 102 000—5 6 0
Washington 003 010 000—4 11 1

Godley, Chafin (6), Hirano (7), Bradley (8), Boxberger (9) and Mathis; Strasburg, Solis (7), Madson (8), Doolittle (9) and Wieters. W_Godley 4-1. L_Strasburg 2-3. Sv_Boxberger (7). HRs_Arizona, Pollock (6). Washington, Kendrick (3).