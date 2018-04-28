Friday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Detroit
|000
|000
|000—0
|2
|0
|Baltimore
|100
|011
|21x—6
|8
|0
Fiers, Barbato (7) and McCann; Tillman, Bleier (8), Givens (9) and Joseph. W_Tillman 1-4. L_Fiers 2-2. HRs_Baltimore, Machado (9), Alvarez 2 (4).
___
|Seattle
|000
|000
|203—5
|6
|0
|Cleveland
|301
|002
|00x—6
|13
|0
E.Ramirez, Rzepczynski (6), LeBlanc (7) and Zunino; Kluber, Allen (9) and Gomes. W_Kluber 4-1. L_E.Ramirez 0-2. HRs_Seattle, Zunino (3), Haniger (9). Cleveland, Alonso (7), Encarnacion (6), Lindor (4), Gomes (4), Brantley (2).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Milwaukee
|100
|000
|100—2
|4
|1
|Chicago
|200
|000
|10x—3
|7
|1
Suter, T.Williams (6), Jennings (7), Jeffress (7), Drake (8) and Pina; Darvish, Cishek (7), Duensing (7), Strop (7), Edwards (8), Morrow (9) and Contreras. W_Strop 3-0. L_Jennings 2-1. Sv_Morrow (6).
___
|Atlanta
|300
|000
|000—3
|9
|0
|Philadelphia
|300
|001
|21x—7
|9
|1
Teheran, Fried (4), Whitley (7), Moylan (8) and Suzuki; Nola, Hunter (8), Neris (9) and Alfaro. W_Nola 3-1. L_Fried 0-2. HRs_Philadelphia, Alfaro (2), Herrera 2 (3).
___
|Arizona
|020
|102
|000—5
|6
|0
|Washington
|003
|010
|000—4
|11
|1
Godley, Chafin (6), Hirano (7), Bradley (8), Boxberger (9) and Mathis; Strasburg, Solis (7), Madson (8), Doolittle (9) and Wieters. W_Godley 4-1. L_Strasburg 2-3. Sv_Boxberger (7). HRs_Arizona, Pollock (6). Washington, Kendrick (3).