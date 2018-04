Javier Gómez Noya choisit les lunettes ROKA

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--avr. 27, 2018--ROKA, société de créations performantes installée à Austin, a annoncé un partenariat pluriannuel sur les lunettes avec l'octuple champion du monde de triathlon et médaillé d'argent aux Jeux olympiques Javier Gómez Noya, élargissant leur partenariat existant pour les vêtements et les équipements techniques de course. À compter de 2018, Gómez s'entraînera et courra avec les lunettes ROKA, les optiques les plus légères et les plus performantes au monde, en quête de son premier championnat du monde Ironman.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180427005613/fr/

Javier Gómez Noya Chooses ROKA Eyewear (Photo: Business Wire)

« J'ai essayé pour la première fois les lunettes Advanced Performance au siège de ROKA au Texas, et tout de suite j'ai su que c'était les lunettes que je devrais utiliser tous les jours », affirme Gómez Noya. « Il n'y a rien de comparable en termes de poids, de rétention et de qualité de vision. Que vous soyez en train de pédaler ou de courir, vous ne les sentez pas, mais vous avez un champ de vision incroyable ».

Gómez Noya a commencé son partenariat avec ROKA il y a quatre ans, lorsqu'il a choisi de porter lors des compétitions la gamme novatrice de combinaisons de plongée, de combinaisons Swimskins, de lunettes et de vêtements de course de triathlon ROKA. Ces quatre dernières années, Gómez Noya a porté ROKA vers la victoire dans trois titres de l'ITU World Triathlon Series, deux championnats du monde IRONMAN 70.3 et un championnat du monde hors route Xterra. Il portera désormais les optiques ROKA ainsi que les vêtements techniques de course et de natation ROKA pour tenter de gagner son premier championnat du monde Ironman à Hawaï cette année et de consolider son héritage comme l'un des plus grandes triathlètes de tous les temps.

« Javier nous a accompagnés à chaque étape durant ces quatre dernières années, nous sommes donc ravis de continuer ce partenariat au moment où nous nous lançons le défi de créer les optiques les plus avancées que le monde ait jamais vues », affirme le PDG et cofondateur de ROKA, Rob Canales. « Compter sur les témoignages d'un athlète du calibre de Javier est crucial pour l'innovation et le développement de nos produits. Ces produits comprennent désormais notre toute dernière combinaison de plongée Maverick X, nos vêtements techniques de course et nos optiques avancées. Nous avons hâte d'aller plus loin dans notre collaboration avec lui, afin de redéfinir les normes sur le marché des lunettes de performance. Il s'agit de repousser les limites, et personne ne fait ça mieux que Javier ».

Gómez Noya s'entraînera et courra avec les lunettes de soleil Advanced Performance de ROKA récemment mises sur le marché, conçues à partir de rien pour être les lunettes les plus légères, les plus performantes et les plus confortables au monde, avec un champ de vision et un ajustement sans précédent. « Les vêtements techniques et les lunettes de plongée ROKA ont été une arme secrète lors de la plupart de mes championnats du monde, je suis donc ravi d'avoir maintenant la même imbattable qualité pour mes lunettes, au moment où je me lance ce nouveau défi de devenir le champion du monde Ironman », déclare Gómez Noya. « Ma relation avec ROKA consiste à travailler ensemble pour améliorer quelque chose et je suis convaincu que j'ai désormais à mes côtés la meilleure équipe spécialiste des lunettes au monde pour cette prochaine phase de ma carrière ».

Les lunettes Advanced Performance de ROKA sont disponibles dans cinq styles différents et avec jusqu'à dix options de verres teintés différents, ce qui permet aux athlètes de totalement personnaliser leurs lunettes afin de répondre à leurs besoins spécifiques. La conception unique est l’aboutissement d'années de R&D de l'équipe ROKA de créateurs et d'ingénieurs de premier ordre. Pesant entre 21 et 25 grammes, la collection a établi une nouvelle norme sur le marché des optiques de performance, qu'il faut essayer et sentir pour le croire.

Visitez le site www.roka.com ou adressez un courrier électronique à sales@roka.com pour en savoir plus sur les gammes de lunettes, de vêtements et d'équipements de performance de pointe en pleine croissance de la société. Suivez ROKA sur les médias sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de ROKA

ROKA a démarré dans un garage d’Austin, au Texas. Malgré ses débuts modestes, la société a fait preuve dès le départ d’une extrême détermination. Notre mission est de libérer le potentiel humain. Équiper, autonomiser, inspirer et enflammer. Nous sommes au service de tous ceux qui cherchent à redéfinir les normes et à repousser les limites, en quelque lieu que ce soit, et de quelque façon que ce soit. Lorsque nous entrevoyons une opportunité d’innover, de remettre en question le statu quo, ou de perturber un marché complaisant ou monopolistique, nous remuons ciel et terre.

Depuis leur sortie en 2016, les lunettes ROKA ont été portées vers la victoire par de multiples champions du monde dans de nombreux sports et compétitions, depuis le rallye Dakar en Amérique du Sud jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver à PyeongChang, en Corée du Sud. Gómez Noya fait partie des 40 athlètes d'élite tous sports confondus, qui utiliseront des lunettes Advanced Performance en 2018, les aidant à pousser leurs limites dans les conditions les plus extrêmes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.roka.com/contact

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180427005613/fr/

CONTACT: Contact avec la rédaction

ROKA

Diane Thibert

Vice-présidente des communications et des relations publiques

(310) 804-2400 / diane@roka.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CANADA TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: OTHER CONSUMER LUXURY GENERAL SPORTS RETAIL COMMUNICATIONS FASHION MARKETING SPECIALTY CONSUMER SPORTS

SOURCE: ROKA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/27/2018 11:21 AM/DISC: 04/27/2018 11:21 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180427005613/fr