Les acheteurs de fonds professionnels anticipent le retour de la volatilité, mais ne sont pas d'accord sur son incidence sur les portefeuilles, selon l'enquête de Natixis Investment Managers

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--avr. 27, 2018--Alors que certains investisseurs ont peut-être été surpris par les turbulences des marchés au début de l'année 2018, les acheteurs de fonds professionnels s'attendaient à un pic de volatilité. Natixis Investment Managers a récemment interrogé 200 acheteurs de fonds professionnels chargés de sélectionner les fonds inclus dans les banques privées, les assurances, les fonds de fonds et d'autres plateformes de distribution, et la plupart (huit sur dix ou 78 %) ont été surpris que la volatilité soit restée si faible pendant si longtemps. Par conséquent, environ la moitié (49 %) ont mentionné les pics de volatilité des prix des actifs comme l'une de leurs préoccupations majeures pour 2018. Cependant, ils sont divisés sur l'impact de la volatilité sur leurs portefeuilles, 39 % considérant la volatilité croissante comme une menace, alors que 38 % anticipent un effet positif sur la performance des portefeuilles.

« Bien que les acheteurs de fonds professionnels soient divisés sur l'impact de la volatilité sur le marché, 80 % sont d'avis qu'une volatilité accrue, une dispersion accrue des rendements et des corrélations plus faibles plaident en faveur d'une gestion active », a déclaré Abe Goenka, P-D.G. de Natixis Investment Managers Canada. « Dans l'ensemble, la majorité des acheteurs de fonds a répondu que la gestion active offrait une plus grande valeur pour atteindre les objectifs essentiels des portefeuilles, et qu'ils prévoyaient des changements minimes dans leurs allocations aux investissements actifs au cours des trois prochaines années. »

Évolution des stratégies de portefeuille vers la nouvelle réalité

Ils peuvent être divisés sur l'impact de la volatilité sur les portefeuilles, mais plus de huit acheteurs de fonds professionnels sur dix (82 %) sont convaincus que leur objectif de rendement moyen de 8,4 % en 2018 est réalisable, car ils développent des stratégies d'investissement pour répondre aux nouvelles réalités du marché. Les stratégies les plus utilisées parmi la communauté des investisseurs professionnels pour la gestion des risques comprennent la diversification par secteur (91 %), la budgétisation des risques (80 %) et l'augmentation de l'utilisation d’alternatives (75 %).

Deux professionnels des portefeuilles sur cinq (42 %) comptent gérer la durée pour atténuer les pertes de capital dans les portefeuilles obligataires. Pourtant, trois sur cinq (62 %) affirment que les titres à revenu fixe n'assurent plus leur rôle traditionnel de gestion des risques, 20 % augmentant l'utilisation des placements alternatifs et 18 % réduisant globalement l'exposition aux titres à revenu fixe.

ESG : un type de placement différent

Afin de répondre aux attentes des investisseurs finaux, les acheteurs de fonds professionnels ont la possibilité d'intégrer des investissements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) qui aideront à répondre aux préférences de 78 % des investisseurs individuels dans le monde, qui souhaitent que leurs investissements concordent avec leurs valeurs personnelles, et de 72 % qui disent vouloir que leurs investissements fassent du bien social. 1 Les acheteurs de fonds constatent que les ESG peuvent ne pas obtenir la reconnaissance qu'ils méritent. Seulement quatre sondés sur dix (43 %) disent que les ESG sont intégrés dans le processus d'investissement de leur entreprise. Parmi les barrières perçues qui les empêchent de mettre en œuvre les ESG, citons le manque de transparence (42 %), les conflits entre les rendements à court terme et les objectifs de durabilité à long terme, ainsi que le blanchiment écologique 2 potentiel d’entreprises vendant des investissements prétendument ESG, mais qui ne répondent pas aux normes revendiquées (37 %).

« Les investisseurs sont préoccupés par des questions qui vont au-delà du bilan et veulent posséder des sociétés qui reflètent leurs convictions. Ceci est particulièrement important à un moment où les ESG en sont au point d'inflexion où les investisseurs commencent à percevoir les potentiels de la génération d’alpha et de la gestion des risques dans les stratégies », a déclaré David Goodsell, directeur général du Center for Investor Insight de Natixis. « Soixante-seize pour cent des acheteurs de fonds professionnels ont répondu que l'alpha devient de plus en plus difficile à obtenir en raison de l'efficacité du marché, et qu’ils veulent examiner comment les investissements ESG peuvent les aider à en générer. »

Mise en œuvre d’investissements alternatifs

Les acheteurs de fonds professionnels cherchent de plus en plus à diversifier le risque du portefeuille, et 70 % pensent que c’est essentiel d’investir dans des solutions de rechange pour ce faire :

Plus de trois sur cinq (65 %) croient que les catégories traditionnelles d'actifs sont trop étroitement corrélées pour offrir des sources de rendement particulières. Une gamme de solutions de rechange peut aider à diversifier davantage le portefeuille, avec près de la moitié (47 %) mettant en premier lieu les matières premières, 44 % la macro mondiale, 43 % l'infrastructure, 38 % le capital privé et 37 % les contrats à terme gérés. En prévision d'une volatilité accrue, la moitié (51 %) des professionnels interrogés voient le potentiel des stratégies d'équité pointues pour absorber les chocs du marché, tandis que 46 % affirment que les contrats à terme gérés sont bien adaptés à un environnement de marché à volatilité croissante.

Cependant, des alternatives ne sont pas seulement utilisées pour diversifier les portefeuilles. Plus d'un tiers des acheteurs de fonds professionnels considèrent les investissements alternatifs comme une stratégie efficace pour générer de l'alpha :

Près de trois sur cinq (58 %) déclarent que leur entreprise utilise de plus en plus des solutions alternatives en remplacement des titres à revenu fixe, avec une nette préférence pour l'immobilier (52 %) pour générer des revenus. Quatre sur dix estiment que l'infrastructure est bien adaptée à la réalisation des objectifs de revenu, tandis que plus d'un tiers (35 %) considèrent la dette privée comme un moyen efficace de générer des revenus. Plus de la moitié (58 %) ont identifié les capitaux privés comme une stratégie efficace pour générer des rendements plus élevés, un tiers (31 %) mettant également en avant la dette privée.

Méthodologie

Natixis a interrogé 200 acheteurs internationaux de fonds professionnels chargés de sélectionner les fonds inclus dans les banques privées, les assurances, les fonds de fonds et d'autres plateformes de vente au détail. Les données ont été recueillies en septembre et octobre 2017 par le cabinet de recherche CoreData. Les résultats sont publiés dans un nouveau livre blanc, « Connaître la nouvelle Norme, identique à l’ancienne Norme. »

À propos du Center for Investor Insight de Natixis

Dans le cadre du Natixis Investment Institute, le Center for Investor Insight se consacre à l'analyse et à la présentation d’enjeux et de tendances importantes pour les investisseurs, les professionnels de la finance, les gestionnaires de fonds, les employeurs, les gouvernements et les décideurs au niveau mondial. Le Centre et son équipe de chercheurs indépendants et affiliés suivent les développements majeurs des marchés, de l'économie et de la palette des investissements, pour comprendre les attitudes et les perceptions qui influencent les décisions des investisseurs individuels, des professionnels de la finance et des décideurs institutionnels.

Notre programme de recherche annuel a débuté en 2010 et offre maintenant un aperçu des perceptions et des motivations de plus de 59 000 investisseurs de 31 pays à travers le monde.

À propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers met à disposition des professionnels de la finance des moyens avisés permettant d'optimiser l'élaboration des portefeuilles. Forts de l'expertise de 26 sociétés de gestion spécialisées réparties dans le monde entier, nous nous appuyons sur notre plateforme Active Thinking SM pour fournir des solutions proactives permettant à nos clients d'optimiser leurs résultats, sur tous les marchés. Natixis figure parmi les plus grands gestionnaires d'actif au monde 4 (830,8 milliards € / 997,8 milliards $ d'actifs sous gestion 3 ).

Basée à Paris et Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Natixis Investment Managers dispose de sociétés de gestion d'investissement affiliées et de groupes spécialisés dans la distribution et les services, parmi lesquels Active Index Advisors ®; 5 AEW; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA Investments; 6 Dorval Asset Management; 7 Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management; 7 Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Managed Portfolio Advisors ®; 5 McDonnell Investment Management; Mirova; 8 Ossiam; Ostrum Asset Management; Seeyond; 8 Vaughan Nelson Investment Management; Vega Investment Managers; et Natixis Private Equity Division, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity; 9 et Eagle Asia Partners. Les offres ne sont pas toutes disponibles dans toutes les juridictions. Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur : im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Natixis Investment Managers englobe toutes les entités de gestion et de distribution d'investissements affiliées à Natixis Distribution, L.P. et Natixis Investment Managers S.A.

Au Canada: ces informations sont fournies par Natixis Investment Managers Canada LP.

1 Natixis Investment Managers, enquête mondiale auprès des investisseurs individuels réalisée par CoreData Research, février-mars 2017. L'enquête a inclus 8 300 investisseurs de 26 pays. 2 Le blanchiment écologique (green-washing en anglais) fait référence à la pratique des entreprises vendant des investissements sous la bannière des ESG, mais n'intégrant pas pleinement les ESG et la durabilité dans leur approche d'investissement. 3 Valeur liquidative au 31 décembre 2017. Les actifs sous gestion («ASG»), tels qu'ils sont présentés, peuvent comprendre des actifs théoriques, des actifs gérés, des actifs bruts et d'autres types d'ASG non réglementaires. 4 Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) comme le 15ème gestionnaire d'actifs le plus important au monde en termes d'actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 5 Une division de Natixis Advisors, L.P. 6 Une marque de DNCA Finance. 7 Une filiale de Ostrum Asset Management. 8 Une filiale de Ostrum Asset Management. Exploitée aux États-Unis par Ostrum Asset Management U.S., LLC. 9 Caspian Private Equity est une coentreprise entre Natixis Investment Managers, L.P. et Caspian Management Holdings, LLC.

