P-Jet SolderPlus Jetventil von Nordson EFD mit SMT China VISION Award und EM Asia Innovation Award ausgezeichnet

EAST PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--Apr 27, 2018--Nordson EFD, ein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN ), dem weltweit führenden Hersteller von Systemen für präzise Flüssigkeitsdosierungen, gibt bekannt, dass sein neues pneumatisch betätigtes Liquidyn ® P-Jet SolderPlus ® Strahldosierungssystem für Lotpasten unlängst mit zwei prestigeträchtigen Branchenpreisen für hervorragende Leistung ausgezeichnet wurde: einem SMT China VISION Award und einem EM Asia Innovation Award 2018.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180427005119/de/

Die SMT China VISION Awards würdigen hervorragende Leistungen in der Oberflächenmontage-Branche im Elektronikfertigungssektor Chinas. Das Lotpasten-Jetventil von Nordson EFD gewann den VA Excellent Award in der Kategorie Lotpastendruck/Strahldosierung.

Die EM Asia Innovation Awards würdigen Spitzenleistungen und Führerschaft durch Innovation in der asiatischen Elektronikindustrie und regen Unternehmen dazu an, die höchsten Standards zu erreichen und die Weiterentwicklung der Branche voranzutreiben. Das P-Jet SolderPlus Strahldosierungssystem von Nordson EFD gewann den Preis in der Kategorie Spezialsysteme. Beide Preise wurden im Rahmen der NEPCON East China Show in Schanghai am 24. und 25. April 2018 bekannt gegeben.

„Es ist eine Ehre, mit einer so prestigeträchtigen Anerkennung in der Oberflächenmontage- und Elektronikbranche Asiens ausgezeichnet zu werden“, so Julian Greiner, Nordson EFD Product Line Manager – Jet Valves. „Das P-Jet SolderPlus Lotpasten-Strahldosierungssystem steigert die Produktivität, indem es schnellere, präzisere, wiederholbare Punkte von Dosierpaste auf flachen und unebenen Oberflächen und auf Teilen mit unterschiedlichen Toleranzen bietet.”

Die P-Jet SolderPlus-Düse ist dafür ausgelegt, als Teil eines Komplettsystems mit den firmeneigenen vorqualifizierten SolderPlus-Lotpasten-Formulierungen von Nordson EFD zu arbeiten. Dies spart Zeit und rationalisiert die Implementierung.

Für weitere Informationen besuchen Sie Nordson EFD im Internet unter nordsonefd.com/P-JetSolderPlus, twitter.com/nordsonefd oder linkedin.com/company/nordson-efd oder wenden Sie sich per E-Mail an info@nordsonefd.com oder rufen Sie uns an unter +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über die Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lötpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson uf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180427005119/de/

CONTACT: Nordson EFD

Natalie Tomasso, +1-401-431-7173 (USA)

Marketing Communications Specialist

natalie.tomasso@nordsonefd.com

oder

Nordson EFD

Global

Natalie Tomasso, +1-401-431-7173

natalie.tomasso@nordsonefd.com

oder

Europa

+44 (0) 1582 666334

europe@nordsonefd.com

oder

China

+86 (21) 3866 9006

china@nordsonefd.com

oder

Japan

+81 (03) 5762 2760

japan@nordsonefd.com

oder

Südost-Asien

+65 6796 9522

sin-mal@nordsonefd.com

oder

Indien

+91 80 4021 3600

india@nordsonefd.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA CHINA RHODE ISLAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE OTHER TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Nordson EFD

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/27/2018 08:03 AM/DISC: 04/27/2018 08:02 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180427005119/de