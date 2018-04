Le système de jetting P-Jet SolderPlus de Nordson EFD gagne les prix SMT China VISION et EM Asia Innovation

EAST PROVIDENCE, RHODE ISLAND--(BUSINESS WIRE)--avr. 27, 2018--Nordson EFD, une compagnie de Nordson (NASDAQ : NDSN ), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, annonce que son nouveau système complet de jetting de pâte à souder pneumatique Liquidyn ® P-Jet SolderPlus ® a été récemment récompensé par deux prix d’excellence prestigieux du secteur — un prix SMT China VISION Award et le prix 2018 EM Asia Innovation.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180427005116/fr/

Les prix SMT China VISION récompensent l'excellence dans l'industrie des montages en surface dans le secteur de la fabrication électronique en Chine. La valve de jetting de pâte à souder a gagné le prix VA Excellent dans la catégorie impression/jetting de pâte à souder.

Les prix EM Asia Innovation Awards récompensent l'excellence et le leadership par l'innovation au sein de l'industrie électronique asiatique, incitant les entreprises à atteindre les plus hauts standards et à faire progresser l'industrie. Le système de jetting P-Jet SolderPlus de Nordson EFD a gagné dans la catégorie des systèmes spéciaux. Les deux prix ont été annoncés lors du salon NEPCON East China à Shanghai les 24 avril et 25 avril 2018.

« C’est un honneur de recevoir cette reconnaissance prestigieuse dans le montage en surface et l’industrie électronique en Asie », a déclaré Julian Greiner, responsable produits – valves de jetting, chez Nordson EFD. « Le système de jetting de pâte à souder P-Jet SolderPlus est conçu pour accroître la productivité en fournissant des dépôts de pâte plus rapides, plus précis et reproductibles sur des surfaces planes ou irrégulières et sur des pièces avec des tolérances variables. »

La valve P-Jet SolderPlus est conçue pour fonctionner dans le cadre d'un système complet avec les formulations de pâte à souder SolderPlus pré-qualifiées de Nordson EFD. Cela économise du temps et rationalise la mise en œuvre.

Pour plus d’informations, visitez Nordson EFD sur son site web à nordsonefd.com/P-JetSolderPlus, twitter.com/nordsonefd, ou linkedin.com/company/nordson-efd, ou par e-mail à info@nordsonefd.com, ou appelez le +1 401.431.7000 ou le 800.556.3484.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180427005116/fr/

CONTACT: Nordson EFD

Natalie Tomasso, +1-401-431-7173 (USA)

Spécialiste en communication marketing

natalie.tomasso@nordsonefd.com

ou

Nordson EFD

International

Natalie Tomasso, +1-401-431-7173

natalie.tomasso@nordsonefd.com

ou

Europe

+44 (0) 1582 666334

europe@nordsonefd.com

ou

Chine

+86 (21) 3866 9006

china@nordsonefd.com

ou

Japon

+81 (03) 5762 2760

japan@nordsonefd.com

ou

Asie du Sud-Est

+65 6796 9522

sin-mal@nordsonefd.com

ou

Inde

+91 80 4021 3600

india@nordsonefd.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA CHINA RHODE ISLAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE OTHER TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Nordson EFD

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/27/2018 08:03 AM/DISC: 04/27/2018 08:02 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180427005116/fr