Ägyptische Sängerin ist erste Frau, die vor einem gemischten Publikum in Saudi-Arabien auftritt

RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Apr 27, 2018--Am Mittwoch erlebte Saudi-Arabien ein historisches Ereignis, als zum ersten Mal in diesem Land eine Sängerin vor einem Publikum auftrat.

Egypt’s National Arab Music Ensemble of the Egyptian Opera House debuted in Saudi Arabia with the singer Nihad Fathy performing before a 2,500-strong audience in Riyadh. This is the first time a woman singer performed on stage in the Kingdom before a mixed crowd. (Photo courtesy of GCA Saudi Arabia.)

Das nationale arabische Musik-Ensemble (AME) der ägyptischen Oper feierte sein Debut im Königreich mit der Sängerin Nihad Fathy, die vor einem 2500 Personen starken Publikum im King Fahad Cultural Center in Riyadh auftrat. Als sie die Bühne betrat, wurde sie mit lautstarkem Applaus des Publikums begrüßt.

Das ägyptische Opera House Ensemble unter der Leitung des berühmten Dirigenten Moustafa Helmy umfasste 45 männliche und weibliche Musiker und Sänger/innen, einschließlich der Stars Ahmed Effat und Mai Farouq.

„Für die Saudi-Araber ist dies ein monumentaler Moment“, erklärte Dr. Awwad Alawwad, Kultur- und Informationsminister von Saudi-Arabien, der die Veranstaltung zusammen mit seinem ägyptischen Pendant, Ines Abdel-Dayem, eröffnete.

„Dieses Event ist die Verwirklichung eines der Konzepte von Vision 2030, die von Kronprinz Mohammed bin Salman begonnen wurden und soziale und kulturelle Reformen durch Einschluss und Beteiligung anstreben.“ Dies ist ein transformativer Moment in der Evolution von Saudi-Arabien, eine Entwicklung in eine lebhaftere Wirtschaft und Gesellschaft.

„Ägyptens reiche und historische Kultur findet in Saudi-Arabien besonderen Anklang, und Tausende Saudi-Araber im Publikum dieser Veranstaltung stellten dies unter Beweis.“ Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung führte die Saudi General Culture Authority.

