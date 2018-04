Terrada Music Score bringt einen digitalen Musik-Partitur-Service für das GVIDO Dual-Screen E-Paper Music-Score-Gerät in Europa auf den Markt

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Apr 27, 2018--Am 12. April 2018 brachte die Firma Terrada Music Score Co., Ltd. („Terrada Music Score“) ihren Online-GVIDO Music Score Store, der mit ihrem GVIDO Dual-Screen E-Paper-Partiturgerät (dem „digitalen Musikpartiturgerät“) kompatibel ist, für den europäischen Markt heraus.

DMS-W1 (Photo: Business Wire)

Fujio Noguchi, Präsident von Terrada Music Score, sagte zu dem im Dezember 2017 veröffentlichten GVIDO: „GVIDO hat bereits Rückmeldungen von vielen Musikern erhalten und arbeitet ständig daran, seine Dienstleistungen zu erweitern, um ihre Erwartungen durch Verbesserungen in der Funktionalität, durch Updates der Geräteversionen und durch den Verkauf von digitalen Musikpartituren in Zusammenarbeit mit Musikverlagen zu erfüllen.“ GVIDO hat nicht nur für seine technischen Spezifikationen, sondern auch für sein Design viel Lob geerntet und wurde am 9. April mit dem deutschen, weltweit renommierten „Red Dot Design Award“ ausgezeichnet.

Zu den Verlagen, die an der diesjährigen Iteration des GVIDO Music Score Store teilnehmen, zählen u. a. Hal Leonard, Schott Music, AMA und IEU, die weitere digitale Musikpartituren zum Kauf anbieten werden.

„Wir freuen uns, GVIDO zu unserer wachsenden Zahl digitaler Vertriebskanäle hinzuzufügen“, sagte Dr. Peter Hanser-Strecker, Präsident von Schott Music. „Es ist ein wunderbares Musikpartiturinstrument für Fans unseres Katalogs auf der ganzen Welt.“

DETLEF KESSLER, Präsident der AMA: „Wir freuen uns darauf, diesen Schritt in die digitale Zukunft gemeinsam mit Terrada Music Score zu gehen. Das GVIDO-Tablet macht es vielen Musikern noch leichter, unsere Musik zu spielen.“

Der Preis für das GVIDO beträgt €1.700. Der optionale GVIDO Fußschalter kostet €320 und die GVIDO Echtledertasche €320 (exkl. MwSt.). Bitte aktualisieren Sie die Software auf die neueste Version 1.2.0.

Folgen Sie diesem Link für detaillierte GVIDO-Spezifikationen: https://www.gvido.tokyo/

Die im Music Score Store erworbenen digitalen Partituren werden in der Online-Bibliothek My Library gespeichert und können über WLAN auf das „GVIDO Digital Music Score“-Gerät übertragen werden. Notizen und Lesezeichen, die der Partitur über das digitale Musik-Partiturgerät hinzugefügt wurden, können auch über My Library gespeichert und freigegeben werden. GVIDO wird weiterhin weitere Verlage hinzufügen, die digitale Musikpartituren im „Music Score Store“ anbieten.

*Die Teilen-Funktion soll mit dem Software-Update Mitte 2018 eingeführt werden. Einige Funktionen sind kostenpflichtig. *Seien Sie sicher, dass Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand halten.

Folgen Sie den untenstehenden Links, um das GVIDO-Gerät zu kaufen und auf den GVIDO-Partitur-Service zuzugreifen. https://fr.gvidoscore.com/, https://de.gvidoscore.com/, https://it.gvidoscore.com/, https://es.gvidoscore.com/, https://uk.gvidoscore.com/.

GVIDO erhielt seinen Namen zu Ehren von Guido d’Arezzo, der Anfang des 11. Jh. die Grundlagen des Notensystems entwickelte.

Über Terrada Music Score

Terrada Music Score Co., Ltd. ist ein im Jahr 2015 gegründetes Technologieunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Terrada Music Score hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musiker mit den neuesten Innovationen im Markt der digitalen Musikpartituren zu versorgen.

Über die AMA Verlag GmbH

Uhlstraße 19-23, D-50321, Brühl, Deutschland https://www.ama-verlag.de/index.php/language/en/ Seit mehr als 25 Jahren produziert der Verlag AMA gemeinsam mit Weltklasse-Musikern Lehrbücher von höchster Qualität. Ob Gitarre oder Klavier, Flöte oder Schlagzeug, Rock, Pop, Jazz oder Klassik, Anfänger oder schon Fortgeschrittene - bei uns finden Sie das passende Lehrbuch für unzählige Instrumente, viele Musikrichtungen und jedes Niveau!

Über Faber Music Ltd

Bloomsbury House 74-77 Great Russell Street GB London WC1B 3DA http://www.fabermusic.com/

Faber Music wurde 1965 als Schwesterfirma des renommierten Buchverlages Faber & Faber gegründet, um die Musik von Benjamin Britten zu veröffentlichen. Heute genießt das Unternehmen weltweit Anerkennung als einer der führenden unabhängigen britischen Verlage für klassische, zeitgenössische, pädagogische und mediale Musik. Seit 2005 ist Faber Music in den Bereich Rock & Pop eingestiegen und veröffentlicht die meistverkauften Songbooks von Künstlern wie Amy Winehouse, Arctic Monkeys, Muse, Radiohead, Kasabian und Robbie Williams.

Über IEU (Edition - Impronta UG)

Feldbergstraße 18, D-68163 Mannheim, Deutschland http://edition-impronta.com

„Impronta - Edition UG ist ein junger Verlag für zeitgenössische Musik und Arrangements. Unsere Vision ist ein fairer Verlagsmarkt, in dem Komponist, Verleger und Musiker als Partner auftreten, um die kulturelle und persönlichkeitsbildende Relevanz der zeitgenössischen Musik wiederzugewinnen. Wir glauben, dass unsere hochwertigen Noten, die ehrliche Zusammenarbeit mit den Komponisten und unsere kundenorientierte Flexibilität den Markt beleben, von veralteten Strukturen befreien und modernisieren können. Die Zusammenarbeit mit GVIDO ist ein großer Schritt in die Zukunft der Musikperformance.“

SCHOTT MUSIC GmbH & Co KG

Weihergarten 5 - 55116 Mainz - Deutschland https://en.schott-music.com/

Schott Music ist einer der weltweit führenden Musikverlage mit Niederlassungen in zehn Ländern. Seit 1770 in Familienbesitz, bietet das Unternehmen mit eigener Druckerei und dem größten Musikvertriebszentrum Europas Produkte und Dienstleistungen rund um die Musik an. Die Produktpalette von Schott Music, bestehend aus Aufführungs- und Lehrliteratur, Urtext-Ausgaben, Konzert- und Opernliteratur, Studienpartituren, Gesamtausgaben, Musikbüchern, Fachzeitschriften, Tonaufnahmen und Multimedia-Produkten, beeinflusst alle Bereiche des Musiklebens. Einer der Schwerpunkte des Verlagsprogramms von Schott Music ist die Veröffentlichung von Werken zeitgenössischer Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Für weitere Informationen besuchen Sie www.schott-music.com.

