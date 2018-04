LeShae Riley de Trinidad es la Ganadora 2018 de la Próxima Supermodelo del Caribe

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--abr. 26, 2018--LeShae Riley, una imponente participante de Trinidad de 21 años y 5’11” de altura, se lució con el codiciado título de Próxima Supermodelo del Caribe de este año (#CaribeNTM) al terminar la atrapante cuarta temporada en Flow 1. La escultural LeShae desplazó a otras 15 participantes, incluida a Daphne Veldkamp de Surinam en las finales disputadas intensamente.

Con respecto a su experiencia durante el programa, Riley mencionó que aprendió lecciones muy valiosas sobre la marcha. “He aprendido que soy más fuerte de lo que creo. Tuve que dejarlo todo, ya que mi competencia más feroz (Daphne) me impuso una gran batalla por mi dinero, literalmente, en especial después de que ganó el desafío de mejor fotografía durante el episodio de la última semana”.

La ganadora de la cuarta temporada de 2018 ve el triunfo como un gran paso en la búsqueda de su pasión por el modelaje y se retira con 25 000 USD en efectivo, con un teléfono inteligente de última generación cortesía de Flow, con una fotografía de tapa en la revista SHE Caribbean y con un contrato con Mint Model Management, NYC.

Los espectadores en Trinidad no pudieron contener su emoción y expresaron su satisfacción a través de las redes sociales, ya que no solo una participante de Trinidad llegó a las tres mejores sino dos.

Wendy McDonald, Directora Sénior del Caribe y Comunicaciones Comerciales de Flow, felicitó a LeShae. Indicó: “Estamos encantados de poder brindar a estas jóvenes como LeShae su momento de atención y transmitir su imagen en toda la región al otorgarles una exposición sin igual. Flow continúa brindando apoyo e invirtiendo en contenidos del Caribe, lo que permite a los clientes de toda la región mirar los programas que más les apasionan y, al mismo tiempo, ofrecer una plataforma importante para los productores de contenidos regionales”.

La Productora Ejecutiva de CaribeNTM (Próxima supermodelo del Caribe), la Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, mencionó: “La cuarta temporada de CaribeNTM cuenta con todos los elementos de una gran producción: nuevos talentos fascinantes, una plataforma regional proporcionada por Flow, un producto magnífico, y una industria de la moda y la belleza perfeccionada; ¡qué combinación!”.

Los clientes de Flow TV pueden ver la cuarta temporada entera de Caribbean’s Next Top Model a través del servicio de Video On Demand (VOD) de Flow.

El programa CARIBBEAN'S NEXT TOP MODEL está producido por Starfish Media Ltd, basado en el formato de “Next Top Model” (Próxima supermodelo) con licencia de CBS Studios International. Los Productores Ejecutivos son Dionyse Fitzwilliam, Wendy Fitzwilliam y Kiran Maharaj.

En la actualidad, “America’s Next Top Model” (Próxima supermodelo estadounidense) se utiliza bajo licencia en más de 100 mercados en todo el mundo y cuenta con 20 versiones internacionales en producción, entre las que se incluye Próxima supermodelo del Caribe. El programa “America’s Next Top Model” y el formato “America’s Next Top Model” cuentan con una licencia a nivel internacional de CBS Studios International.

