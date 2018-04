CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 480 3-4 Jul 489 1-2 Sep 506 3-4 Dec 529 1-2 Mar 547 1-4 May 555 3-4 Jul 559 Sep 567 Dec 581 1-4 Mar 590 1-4 May 590 Jul 574 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 386 Jul 395 1-4 Sep 402 1-4 Dec 411 1-4 Mar 419 1-4 May 423 1-4 Jul 427 1-2 Sep 411 1-2 Dec 414 3-4 Mar 422 3-4 May 426 3-4 Jul 431 1-2 Sep 423 1-4 Dec 419 Jul 429 1-2 Dec 423 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 220 3-4 Jul 228 3-4 Sep 232 Dec 243 1-4 Mar 249 1-2 May 253 1-4 Jul 258 1-4 Sep 259 1-2 Dec 259 1-2 Mar 259 1-2 Jul 258 Sep 258 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1028 Jul 1039 1-2 Aug 1041 1-2 Sep 1036 Nov 1033 1-4 Jan 1036 1-4 Mar 1021 1-4 May 1018 1-2 Jul 1022 1-4 Aug 1018 3-4 Sep 1001 3-4 Nov 990 1-4 Jan 992 1-2 Mar 991 May 991 1-4 Jul 997 Aug 989 1-2 Sep 985 3-4 Nov 976 3-4 Jul 979 1-2 Nov 979 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.81 Jul 31.09 Aug 31.21 Sep 31.36 Oct 31.49 Dec 31.83 Jan 32.10 Mar 32.42 May 32.71 Jul 33.01 Aug 33.09 Sep 33.15 Oct 33.18 Dec 33.35 Jan 33.47 Mar 33.70 May 33.75 Jul 33.87 Aug 33.86 Sep 33.86 Oct 33.86 Dec 33.82 Jul 33.82 Oct 33.82 Dec 33.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 379.20 Jul 383.30 Aug 381.80 Sep 380.30 Oct 377.60 Dec 375.20 Jan 371.60 Mar 358.70 May 353.20 Jul 353.00 Aug 350.50 Sep 347.40 Oct 341.20 Dec 340.30 Jan 340.90 Mar 341.70 May 341.70 Jul 340.00 Aug 340.00 Sep 340.00 Oct 340.00 Dec 336.80 Jul 336.80 Oct 336.80 Dec 346.90