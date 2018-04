L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) vince la classifica di Migliore datore di lavoro

LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--apr 26, 2018--L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) si aggiudica il titolo di Migliore datore di lavoro nella Svizzera francese nella categoria di aziende di dimensioni medie nella classifica annuale stilata dalla rivista Bilan e pubblicata questa settimana.

La struttura offre un ambiente di lavoro dinamico e piacevole sul campus a nord di Losanna, dove i 464 dipendenti di 33 nazionalità diverse godono di, fra le altre cose, opportunità di lavorare da casa, sette settimane di ferie, accesso ad attrezzature sportive e fino a tre pasti gratuiti al giorno.

Michel Rochat, Amministratore delegato del gruppo EHL, ha così commentato all'annuncio: "la qualità dell'ambiente di lavoro è una delle priorità della gestione EHL. Per noi è importante essere in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti per continuare a offrire la formazione migliore ai nostri allievi, e mantenere la nostra posizione di leadership nell'insegnamento della Gestione dell'ospitalità. Lavoriamo su diversi fronti, quali la trasparenza dei procedimenti, la parità di genere, e il riconoscimento dei successi ottenuti all'interno dell'istituzione, ad esempio, il ritiro sabbatico o il premio alla ricerca che assegnamo ogni anno in facoltà".

Pascal Gauthier, Responsabile delle Risorse Umane, aggiunge: “In quanto università di scienze applicate, la formazione e lo sviluppo individuale dei nostri dipendenti è ovviamente importante per noi. Investiamo nella formazione continua a tutti i livelli dell'istituzione. Si tratta di un vantaggio molto attraente per i nostri dipendenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo".

"Inoltre, cerchiamo di aumentare le opportunità di comunicazione con l'amministrazione per il nostro personale attraverso comitati di dipendenti, canali di comunicazione ampliati, sondaggi sulla soddisfazione, e gruppi di progetto dedicati. Questo principio di apertura consente la comunicazione di nuovi messaggi e di nuove proposte per continuare a migliorare dall'interno". "È una grande gioia per noi ricevere questo riconoscimento in occasione del nostro 125° anniversario, ci dimostra che siamo sulla strada giusta", continua Michel Rochat.

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) è un ambasciatore della tradizionale ospitalità alberghiera svizzera ed è all’avanguardia nella formazione in questo settore sin dal 1893. Ha creato e ispirato una comunità professionale unica di oltre 25.000 manager per i servizi alberghieri, uniti dai valori e dalla tradizione di EHL.

EHL è un istituto di livello universitario leader che offre soluzioni per la formazione a studenti entusiasti, di talento e ambiziosi provenienti da 119 Paesi. Grazie a programmi di laurea e di certificazione, EHL propone ai propri studenti una gamma di opportunità di formazione sia nel campus che online a diversi stadi del loro percorso professionale.

EHL viene regolarmente riconosciuto come il miglior istituto di management nel settore dell’ospitalità alberghiera al mondo, con i più alti tassi di assunzione dei suoi laureati nel settore. È uno dei membri di EHL Holding SA, un Gruppo dedicato alla formazione per il management nel settore dell’ospitalità alberghiera.

