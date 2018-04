Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) wint titel van Beste werkgever

LAUSANNE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--apr 26, 2018--Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) heeft de titel van Beste werkgever in Franstalig Zwitserland in de categorie middelgrote ondernemingen behaald op de jaarlijkse ranglijst van het tijdschrift Bilan die deze week werd gepubliceerd.

EHL biedt een dynamische en prettige werkomgeving op een campus ten noorden van Lausanne. De 464 werknemers van 33 nationaliteiten profiteren, onder andere, van thuiswerkmogelijkheden, zeven weken vakantie, toegang tot sportfaciliteiten en tot drie gratis maaltijden per dag.

In reactie zei dhr. Rochat, CEO van de EHL Group: "De kwaliteit van de werkomgeving is een van de prioriteiten van het management van EHL. Het is belangrijk voor ons in staat te zijn het beste talent aan te trekken en te behouden om de beste opleiding te kunnen blijven bieden aan onze studenten, en onze leidende positie op het gebied van het horecaonderwijs te behouden. We werken aan diverse aspecten, zoals transparantie van processen, gendergelijkheid en erkenning van successen die worden behaald binnen de instelling, bijvoorbeeld in de vorm van verlof voor een sabbatical of de onderzoeksprijs die elk jaar binnen de faculteit wordt uitgereikt."

Chief HR Officer Pascal Gauthier voegt toe: "Voor ons, als universiteit voor toegepaste wetenschappen, is de training en individuele ontwikkeling van onze werknemers uiteraard van groot belang. We investeren in continue training op alle niveaus van de organisatie. Dit is een uiterst aantrekkelijke bonus voor onze werknemers op een steeds sterker concurrerende arbeidsmarkt."

"Daarnaast streven we naar vergroting van de mogelijkheden voor ons personeel voor overleg met het management door middel van werknemerscommissies, uitgebreide communicatiekanalen, tevredenheidsenquêtes en speciale projectgroepen. Deze open opzet maakt het mogelijk voor iedereen om ideeën en nieuwe voorstellen aan te dragen om voortdurend interne verbeteringen te kunnen aanbrengen." Dhr. Rochat vervolgt: "Het verheugt ons zeer deze onderscheiding te ontvangen tijdens ons 125-jarig jubileum. Hieruit blijkt dat we op de juiste weg zijn."

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) is een ambassadeur voor traditionele Zwitserse gastvrijheid en vervult al sinds 1893 een pioniersrol op het gebied van horecaopleidingen. Het instituut heeft bijgedragen tot het ontstaan van een unieke professionele gemeenschap van meer dan 25.000 horecamanagers, verenigd door de waarden en het erfgoed van EHL.

EHL is een vooraanstaande universiteit die opleidingen biedt voor enthousiaste, getalenteerde en ambitieuze studenten uit 119 verschillende landen. Met programma's op het niveau van hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs en diplomacursussen biedt EHL studenten diverse opleidingsmogelijkheden, zowel on-campus als online, in verschillende stadia van hun professionele loopbaan.

EHL wordt internationaal erkend als de beste hotelmanagementschool ter wereld met het hoogste percentage van afgestudeerden dat werk vindt in de sector. EHL is lid van EHL Holding SA, een groep die zich inzet voor horecamanagementopleidingen.

