Panasonic présente ses toutes dernières solutions connectées pour la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la réalisation de l’Industrie 4.0 au salon CeMAT 2018 se tenant actuellement en Allemagne

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--avr. 26, 2018--Panasonic Corporation expose actuellement sa gamme complète de solutions logistiques au CeMAT 2018, le salon leader mondial pour le secteur de l’intralogistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, se tenant du 23 au 27 avril à Hanovre en Allemagne.

[Vidéo] Highlights of Panasonic at #CeMAT Supply Chain Solutions - Gemba Process Innovation (Points forts des solutions de chaîne d’approvisionnement de Panasonic présentées au #CeMAT - Innovation dans les processus gemba) https://youtu.be/oQq2EEjNSAs

Sur son stand ( situé dans le Hall 20 au numéro C73 ), Panasonic utilise des démonstrations en direct et des présentations vidéo pour faire connaître sa gamme complète de solutions qui maximisent l’efficacité opérationnelle à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement : étiquetage, détection des erreurs d’expédition dans les usines, tri et chargement dans les centres de distribution, et enfin transport et preuve de livraison. Une présentation vidéo devant le stand offre une illustration du flux des informations logistiques et des processus de suivi des matériaux, depuis la réception d’une commande jusqu’à la livraison, mettant en évidence les différents produits et solutions que Panasonic propose pour contribuer aux opérations de la chaîne d’approvisionnement. En outre, la société Zetes Industries S.A. appartenant au groupe Panasonic a choisi d’exposer ses solutions logicielles uniques pour la gestion et l’exploitation de la chaîne d’approvisionnement.

Apporter des solutions pour chaque étape du processus logistique Dans la zone de son stand réservée aux solutions pour l’usine et l’entrepôt, Panasonic présente sa gamme de solutions en nuage permettant : une traçabilité des produits et des actifs en temps réel ; une identification, une sérialisation et une agrégation rapides et faciles au niveau des lignes de conditionnement ; et des opérations d’entreposage faciles et rapides (sans erreur) pour une livraison plus fiable. De plus, une démonstration du système RFID/Image ID Gate montre comment les colis passant à travers la porte peuvent être immédiatement scannés simultanément, en unités individuelles de produits ou en palettes, en utilisant la technologie RFID et/ou les codes-barres 2D pour reconfirmer que les produits livrables contiennent bien les articles et les quantités adéquates.

Dans la zone dédiée aux solutions de centre de distribution, le système Visual Sort Assist de Panasonic montre comment les boîtes se trouvant sur un convoyeur peuvent être suivies à la trace par des capteurs, mesurant la taille, puis projetant sur la boîte les informations de tri attribuées sous la forme de numéros et de couleurs. Un Système de transport automatisé (Automated Transport System) qui utilise un robot chariot élévateur de taille compacte pour soulever et livrer des palettes, de manière autonome à leur destination assignée fait également l’objet d’une démonstration, de même que la solution de vêtement portable à assistance électrique( Power Assist Suit )pour aider au chargement/déchargement des colis lourds, diminuant la fatigue de l’utilisateur.

Dans la zone dédiée aux solutions de livraison, le logiciel de preuve de livraison développé par Zetes est exposé. Ce logiciel garantit une livraison parfaite grâce à un contrôle en temps réel des processus de collecte/livraison et de gestion. Sont également exposées des solutions de mobilité sur le terrain qui autonomisent les équipes de service et maximisent leurs performances afin de soutenir les opérations complexes de livraison directe en magasin et les opérations de vente en camion ; ainsi que des solutions en magasin, conviviales pour appareils mobiles, permettant d’améliorer les processus en magasin en fournissant des informations sur la disponibilité linéaire en temps réel. Par ailleurs, la solution Smart Locker de la société est également exposée sur le stand. Cette solution permet des services de ramassage et de livraison des colis sans intervention humaine avec un accès sécurisé géré dans le Cloud.

En plus de ces zones consacrées aux solutions, une section du stand présente les nouveaux produits de la société, dont : une plateforme d’applications mobiles d’entreprise (Mobile Enterprise Application Platform, MEAP) utilisant le logiciel de MCL Technologies, qui est dédiée à l’exécution des processus de la chaîne logistique et au contrôle total de la gestion des équipements mobiles ; deux nouvelles technologies pour la mesure instantanée en 3D ou thermique des colis, à l’aide de la fonction appareil photo/caméra sur les dispositifs TOUGHPAD de Panasonic ; ainsi que toute une gamme d’appareils mobiles robustes (séries TOUGHBOOK/TOUGHPAD ) capables de résister à des environnements d’utilisation difficiles, comme les usines, les entrepôts et les réseaux de livraison.

Les dispositifs riches en fonctionnalités, les logiciels et la connaissance approfondie des centres logistiques, de Panasonic lui permettent de créer et de proposer des solutions efficaces, et de résoudre ainsi les problèmes liés aux processus opérationnels à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Panasonic en tant que partenaire B2B stratégique : Innovation dans les processus gemba Améliorer notre monde en apportant toujours plus de commodité représente un défi majeur pour les personnes de toute entreprise. Les solutions fondamentales aux problèmes complexes exigent une innovation dans les processus pour arriver au véritable « gemba », c’est-à-dire agir là où les choses sont faites ou distribuées. Les connaissances uniques que nous avons acquises pendant plus d’un siècle de fabrication nous permettent de proposer et de mettre en œuvre des solutions complètes axées sur le gemba, qui répondent aux besoins évolutifs du réseau de valeurs d’aujourd’hui. En apportant de manière proactive l’innovation dans les opérations gemba de nos clients, nous contribuons à assurer une vie meilleure, un monde meilleur.

