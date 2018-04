Panasonic apresenta suas mais recentes soluções de cadeia de suprimentos conectada para realização 4.0 da indústria na Feira de Negócios CeMAT 2018, na Alemanha

HANOVER, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--abr 26, 2018--A Panasonic Corporation está apresentando todo o seu conjunto de soluções de logística na CeMAT 2018, a principal feira de negócios do mundo para o setor de gestão de cadeia de suprimentos e intralogística, que está sendo realizada Hannover, Alemanha, entre os dias 23 e 27 de abril.

The Panasonic booth at CeMAT 2018 (Photo: Business Wire)

[Vídeo] Destaques da Panasonic nas Soluções da cadeia de suprimentos #CeMAT - Inovação de processo Gemba https://youtu.be/oQq2EEjNSAs

No seu estande ( Hall 20 / Stand C73 ), a Panasonic está usando demonstrações ao vivo e exibições de vídeo para introduzir sua linha completa de soluções que maximizam a eficiência operacional em cada etapa da cadeia de suprimentos, desde a etiquetagem e expedição da detecção de erro nas fábricas, até a distribuição e o carregamento nos centros de distribuição, o transporte e a comprovação de entrega. Uma exibição de vídeo na frente do estande ilustra o fluxo de informações de logística e os processos de rastreamento de materiais, desde o ponto de recebimento de um pedido, e em todo o percurso até a entrega, destacando os vários produtos e as soluções que a Panasonic oferece para contribuir para as operações da cadeia de suprimentos. Além disso, a empresa do grupo da Panasonic, Zetes Industries S.A., está exibindo suas soluções de software exclusivas para gestão e operação da cadeia de suprimentos.

Fornecer soluções para cada etapa do processo de logística Na área de soluções de fábrica e depósito do estande, a Panasonic está exibindo seu conjunto de soluções em nuvem que permitem rastreamento de produtos e ativos em tempo real; identificação fácil e rápida, serialização e agregação em linhas de embalagem, e operações de armazenagem fácil e mais rápida (sem erro) para execução mais confiável. Além disso, uma demonstração do sistema RFID/Image ID Gate mostra como os pacotes que passam pelo portal podem ser imediatamente escaneados simultaneamente, em unidades de paletes e produtos individuais, por código de barras 2D e/ou RFID para reconfirmar que os produtos finais contêm os itens e a quantidade correta.

Na área de soluções do centro de distribuição, o sistema Visual Sort Assist da Panasonic demonstra como as caixas numa correia transportadora são rastreadas por sensores, medindo o tamanho, depois projetando na caixa as informações de ordenação atribuídas em números e cores. Um sistema de transporte automático que emprega um robô empilhadeira de tamanho compacto para pegar e entregar paletes de forma autônoma para o destino designado é também demonstrado, junto com uma solução Power Assist Suit vestível para apoiar a carga e descarga de pacotes pesados - dessa forma reduzindo a fadiga do usuário.

Na área de soluções de entrega, é exposto o software de comprovação de entrega da Zetes, que garante entrega perfeita através de controle em tempo real de processos de gestão e entrega/coleta; junto com soluções de mobilidade de campo que maximizam e qualificam as equipes de serviço a apoiar a entrega de loja direta e complexa e as operações de vendas em van, e as soluções acessíveis na loja para dispositivos móveis para melhorar os processos na loja, fornecendo informação sobre disponibilidade de prateleira em tempo real. Além disso, o Smart Locker da empresa, que permite serviços de entrega e coleta de pacotes não tripulados com acesso a segurança administrada em nuvem, é exibido no estande.

Além das áreas de soluções, uma seção do estande está lançando os novos produtos da empresa, inclusive uma plataforma de aplicação empresarial móvel (Mobile Enterprise Application Platform - MEAP) utilizando software da MCL Technologies que é dedicada à execução de processos da cadeia de suprimentos e total controle sobre a gestão de ativos de dispositivos móveis; duas novas tecnologias de medição térmica ou em 3D de pacotes, usando as câmeras dos dispositivos TOUGHPAD da Panasonic, além de um conjunto de dispositivos móveis resistentes (série TOUGHBOOK / TOUGHPAD ) que é capaz de resistir aos ambientes de uso difícil das fábricas, dos armazéns e das redes de entrega.

Dispositivos carregados de funcionalidades da Panasonic, software e conhecimento detalhado de centros de logística permitem criar e propor soluções eficientes e, dessa forma, resolver problemas nos processos operacionais em cada etapa da cadeia de suprimentos.

Panasonic como parceira estratégica B2B: Gemba Process Innovation Melhorar nosso mundo através de oferta de conveniência ainda maior é um desafio importante para as pessoas em qualquer empresa. Soluções fundamentais para questões complexas exigem inovação processual no "gemba" real, onde as coisas são feitas ou distribuídas. A percepção exclusiva ganha durante um século de manufatura nos permite propor e adotar soluções abrangentes centradas em gemba que abordam a rede de valores em evolução de hoje. Trazendo inovação proativa nas operações gemba dos nossos clientes, estamos ajudando para garantir uma vida melhor, um mundo melhor.

Fonte:

