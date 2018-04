Panasonic presenta las últimas soluciones conectadas de la cadena de suministro para la realización de Industry 4.0 en la feria comercial CeMAT 2018 en Alemania

HANNOVER, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 26, 2018--Panasonic Corporation exhibe su gama completa de soluciones de logística en CeMAT 2018, la feria comercial líder mundial en el sector de la gestión de la cadena de suministro y la intralogística, que se celebra del 23 al 27 de abril en Hannover, Alemania.

[Video] Aspectos destacados de Panasonic en #CeMAT Soluciones de cadena de suministro - Innovación de procesos de Gemba

En su puesto ( Pasillo 20/Puesto C73 ), Panasonic utiliza demostraciones en vivo y pantallas de video para presentar su línea completa de soluciones que maximizan la eficiencia operativa en cada paso de la cadena de suministro, desde la detección de errores de etiquetado y despacho en fábricas, hasta la clasificación y carga en centros de distribución, hasta transporte y prueba de entrega. Una pantalla de video en la parte delantera del puesto ilustra el flujo de información de logística y los procesos de seguimiento de materiales, desde el momento en que se recibe una orden hasta la entrega, destacando los diversos productos y soluciones que Panasonic ofrece para contribuir a las operaciones de la cadena de suministro. Además, la compañía del grupo de Panasonic, Zetes Industries SA, exhibe sus soluciones de software exclusivas para la gestión y operación de la cadena de suministro.

Proporcionar soluciones para cada paso del proceso de logística En el área de soluciones de fábrica y almacén del puesto, Panasonic exhibe su gama de soluciones basadas en la nube que permiten la trazabilidad de productos y activos en tiempo real; una identificación, serialización y agregación rápida y fácil en líneas de empaquetado; y operaciones de almacén fáciles y rápidas (sin errores) para una entrega más confiable. Además, una demostración del sistema de identificación por radiofrecuencia (Radio Frecuency Identification, RFID)/puerta con id. de imagen muestra cómo los paquetes que pasan por la puerta se pueden escanear de forma simultánea, en unidades de productos individuales o paletas, mediante RFID y/o código de barras 2D para reconfirmar si los productos entregables contienen los artículos y la cantidad correctos.

En el área de soluciones del centro de distribución, el sistema Visual Sort Assist de Panasonic demuestra cómo las cajas en un transportador son rastreadas por sensores, y miden el tamaño y luego proyectan en la caja la información de clasificación asignada en números y colores. Se demuestra un sistema de transporte automatizado que emplea un robot de carretilla elevadora de tamaño compacto para recoger y entregar paletas de forma autónoma a su destino asignado, así como una solución portátil Power Assist Suit para soportar la carga/descarga de paquetes pesados, lo que disminuye la fatiga para el usuario.

En el área de soluciones de entrega, se muestra el software de prueba de entrega de Zetes, que garantiza la entrega perfecta a través del control en tiempo real de los procesos de recolección/entrega y administración; junto con soluciones de movilidad de campo que maximizan y empoderan a los equipos de servicio para soportar operaciones complejas de entrega directa en la tienda y ventas de furgonetas; y soluciones fáciles de usar en la tienda para dispositivos móviles a fin de mejorar los procesos en la tienda al proporcionar información de disponibilidad en tiempo real en el estante. Además, en el puesto de muestra Smart Locker, que permite servicios de recogida y entrega no tripulados de paquetes con acceso de seguridad gestionado por la nube.

Además de las áreas de soluciones, una sección del puesto presenta los productos nuevos de la empresa, incluida una plataforma de aplicaciones empresariales móviles (Mobile Enterprise Application Platform, MEAP) que utiliza el software de MCL Technologies dedicado a la ejecución de procesos de la cadena de suministro y al control total de la gestión de activos de dispositivos móviles; dos nuevas tecnologías para mediciones tridimensionales o térmicas instantáneas de paquetes utilizando las cámaras en los dispositivos TOUGHPAD de Panasonic; así como una variedad de dispositivos móviles resistentes ( TOUGHBOOK/TOUGHPAD serie) que son capaces de soportar los duros entornos de uso de fábricas, almacenes y redes de distribución.

Los dispositivos, el software y el conocimiento exhaustivo de los centros logísticos de Panasonic le permiten crear y proponer soluciones efectivas, y así resolver problemas en los procesos operativos en cada paso de la cadena de suministro.

Panasonic como socio B2B estratégico: Innovación de procesos de Gemba Mejorar nuestro mundo al brindar una mayor conveniencia es un gran desafío para las personas en cualquier empresa. Las soluciones fundamentales para problemas complejos requieren innovación de procesos en el "gemba" real, donde las cosas se hacen o se distribuyen. La perspectiva única de más de un siglo de fabricación nos permite proponer y poner en práctica soluciones integrales enfocadas en gemba, que aborden la cambiante red de valores actual. Al generar innovación de manera proactiva dentro de las operaciones de gemba de nuestros clientes, estamos ayudando a garantizar una vida mejor, un mundo mejor.

