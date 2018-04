L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) nommée meilleur employeur

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--avr. 26, 2018--L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) remporte le titre de Meilleur employeur de Suisse romande dans la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire dans le classement annuel du magazine Bilan publié cette semaine.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180426005639/fr/

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Offrant un cadre de travail dynamique et agréable sur le campus au nord de Lausanne, les 464 employés de 33 nationalités bénéficient, entre autres, de possibilités de télétravail, de sept semaines de vacances, d’un accès aux salles de sport et jusqu’à trois repas gratuits par jour.

M Rochat, CEO du Groupe EHL, réagit à l’annonce en déclarant que « la qualité de l’environnement de travail est une des priorités définies pour la direction de l’EHL. Il est primordial pour nous de pouvoir attirer et retenir les meilleurs talents afin de continuer à offrir la meilleur formation à nos étudiants, et maintenir notre position de leader dans l’enseignement du Hospitality Management. Nous œuvrons sur plusieurs fronts, que ce soit dans la transparence des processus, l’assurance de parité hommes-femmes ou la reconnaissance des succès réalisés au sein de l’institution avec, par exemple, des congés sabbatiques ou le Prix de la recherche attribué chaque année au sein de la faculté. »

Pascal Gauthier, Chief HR Officer, ajoute : « En tant qu’université des sciences appliquées, la formation et le développement individuel de nos collaborateurs nous tient évidemment à cœur. Nous investissons dans la formation continue à tous les niveaux de l’organisation. C’est un avantage très intéressant pour nos employés dans un marché du travail de plus en plus compétitif. »

« Nous nous efforçons également d’être toujours mieux à l’écoute de nos collaborateurs, avec des comités d’employés, des canaux de communication élargis, des enquêtes de satisfaction et des groupes de projets dédiés. Ce principe d’ouverture permet de remonter les messages et propositions afin d’appliquer une amélioration continue en interne. » explique M Rochat. « C’est une grande joie pour nous de recevoir cette distinction à l’occasion de notre 125 e anniversaire, et cela nous montre que nous sommes dans la bonne voie.»

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180426005639/fr/

CONTACT: Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Sherif Mamdouh

External Communications Manager

sherif.mamdouh@ehl.ch

Direct +41 21 785 10 53

Phone +41 21 785 11 11

ehl.edu

KEYWORD: EUROPE SWITZERLAND

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY TRAVEL OTHER TRAVEL TRAINING

SOURCE: Ecole hôtelière de Lausanne

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/26/2018 04:03 AM/DISC: 04/26/2018 04:03 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180426005639/fr