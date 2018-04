Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) erhält Auszeichnung als beste Arbeitgeberin

LAUSANNE, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Apr 26, 2018--Das jährliche Arbeitgeber-Ranking des Westschweizer Wirtschaftsmagazins Bilan, das diese Woche erschienen ist, zeichnet die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) in der Kategorie der mittelständischen Unternehmen mit dem Titel «Bester Arbeitgeber der Westschweiz» aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180426005638/de/

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Die EHL bietet auf ihrem Campus im Norden Lausannes eine dynamische und angenehme Arbeitsumgebung. Die 464 Mitarbeitenden aus 33 Ländern profitieren unter anderem von der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, von sieben Wochen Ferien, Zugang zu den Sportanlagen und bis zu drei kostenlosen Mahlzeiten pro Tag.

«Die Qualität der Arbeitsumgebung hat für die Unternehmensleitung der EHL höchste Priorität», sagte Michel Rochat, CEO der EHL Gruppe, nach Bekanntgabe der Auszeichnung. «Damit wir unseren Studierenden weiterhin die beste Ausbildung bieten können und um unsere Position als führende Universität in der Hospitality-Management-Ausbildung zu verteidigen, ist es für uns entscheidend, die besten Talente gewinnen und halten zu können. Wir engagieren uns daher in verschiedenen Bereichen. So setzen wir uns für transparente Prozesse, einen ausgeglichenen Männer- und Frauenanteil oder für die Anerkennung institutsintern erreichter Erfolge ein. Letztere belohnen wir zum Beispiel mit Sabbaticals oder mit dem Forschungspreis, den wir jährlich fakultätsintern verleihen.»

Pascal Gauthier, Chief HR Officer, fügt an: «Als Hochschule für angewandte Wissenschaften liegen uns die Ausbildung und die individuelle Entwicklung unserer Mitarbeitenden natürlich am Herzen. Wir investieren auf allen Ebenen des Unternehmens in die Weiterbildung. Auf einem zunehmend wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt ist dies ein sehr interessanter Vorteil für unsere Mitarbeitenden.»

«Wir bemühen uns zudem, unseren Mitarbeitenden immer besser zuzuhören, indem wir Mitarbeitergremien fördern, Kommunikationskanäle ausbauen, Umfragen zur Zufriedenheit durchführen und spezielle Projektgruppen einsetzen. Dieser offene Dialog bringt Botschaften und Vorschläge an die Oberfläche, so dass wir an einer steten, internen Verbesserung arbeiten können», erklärt Michel Rochat. «Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung im Jahr unseres 125-jährigen Bestehens zu erhalten. Sie zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Über die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer auch heute noch wegweisenden Ausbildung für die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 25’000 Hospitality-Führungskräften, die alle die traditionellen Werte der EHL vertreten.

Als führende Universität bietet die EHL Studiengänge für begeisterte, talentierte und ambitionierte Studierende aus 119 Ländern. Im Rahmen ihrer Bachelor-, Master- und Zertifikatsprogramme eröffnet die EHL den Studierenden in den verschiedenen Phasen ihrer Laufbahn vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten – auf dem Campus in Lausanne ebenso wie online.

Die EHL gilt als die beste Hotellerie- und Hospitality-Managementschule der Welt mit der branchenweit höchsten Anstellungsquote unter ihren Absolventinnen und Absolventen. Die EHL ist Mitglied der EHL Holding AG, einer Gruppe, die sich der Ausbildung im Hotelmanagement verschrieben hat.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Twitter unter @EHLnews.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180426005638/de/

CONTACT: Für Medienanfragen

Medienstelle EHL Deutschschweiz

Dr. Reto Wilhelm, panta rhei pr gmbh

Tel. +41 (0)44 365 20 20

E-Mail:r.wilhelm@pantarhei.ch

KEYWORD: EUROPE SWITZERLAND

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY TRAVEL OTHER TRAVEL TRAINING

SOURCE: Ecole hôtelière de Lausanne

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/26/2018 04:02 AM/DISC: 04/26/2018 04:03 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180426005638/de