Gemalto permet la numérisation de la carte de transport Octopus à Hong Kong sur Samsung Pay

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--avr. 26, 2018--Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, a annoncé que son Trusted Service Hub (TSH) permet la numérisation sécurisée des cartes à puce sans contact Octopus sur Samsung Pay. Nommé Smart Octopus in Samsung Pay, ce nouveau service de paiement mobile permet aux consommateurs de payer et de voyager en toute sécurité. C’est par une simple présentation de certains téléphones mobiles Samsung devant un terminal compatible, qu’ils pourront effectuer des paiements.

Le TSH de Gemalto permet de numériser en toute sécurité les cartes Octopus sur Samsung Pay, y compris le transfert du solde et tout programme de fidélité associé. Il est également possible d’enregistrer ses cartes de crédit sur Smart Octopus in Samsung Pay, offrant ainsi une option simple de recharge de ses cartes de transport numériques.

La carte Octopus est une carte à puce rechargeable sans contact utilisée couramment pour les transports en commun et les achats dans plus de 80 000 points de vente à Hong Kong, y compris les magasins, les achats en ligne, les centres de loisirs, les distributeurs automatiques et les kiosques en libre-service. On compte actuellement plus de 34,5 millions de cartes Octopus et comptes O! ePay sur le marché, représentant plus de 14,5 millions de transactions, soit plus de 200 HK$ millions par jour.

«Fort du succès de nos partenariats antérieurs et de sa connaissance solide de nos activités, nous sommes enchantés de collaborer à nouveau avec Gemalto,», a déclaré Sunny Cheung, président-directeur général d'Octopus Holdings Limited. « Ce partenariat nous permet d'être l'un des premiers opérateurs de système de paiement par carte à puce sans contact au monde à faciliter la vie des consommateurs en leur permettant de payer via leurs téléphones portables. Nous pensons que ce service aura du succès auprès des consommateurs à la recherche d'un moyen de paiement pratique et sûr en élargissant ainsi les options de paiement qui s'offrent à eux. »

« Smart Octopus in Samsung Pay est une option de paiement pratique et sécurisée pour les consommateurs de Hong Kong. Elle accompagne la ville dans la concrétisation de sa vision d'une société sans argent liquide», a déclaré Michael Au, directeur Asie de la division Services bancaires et paiement de Gemalto. « Du fait de sa robustesse, le TSH est déjà utilisé par de nombreuses organisations, y compris banques et commerces de détail, désireuses d'offrir à leurs consommateurs des solutions de paiement mobile sécurisées. Nous espérons que le succès de Smart Octopus in Samsung Pay incitera d'autres opérateurs mondiaux à déployer des offres de paiement mobile tout aussi conviviales que sécuritaires. »

Smart Octopus in Samsung Pay est actuellement compatible avec Samsung Galaxy Note8, S8+, S8, S9, S9+, A8+ et C Pro, y compris les modèles C5 Pro, C7 Pro et C9 Pro.

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180425005971/fr/

