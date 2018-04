Al Kasir lanza la venta de diamantes en Blockchain

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 25, 2018--Los miembros de Oficina privada de Su Alteza, el Jeque Ahmad Bin Obaid Al Maktoum L.L.C., AL KASIR JEWELLERY TRADING L.L.C. y AL KASIR PORTAL L.L.C. anunciaron el lanzamiento de la venta de diamantes en Blockchain con tres activos de Blockchain respaldados por diamantes. Estos activos se guardan en billeteras digitales en Blockchain altamente aseguradas.

Dr. Amit Lakhanpal, Founder and CEO of Money Trade Coin Group and Mohammed Al Jariri, Director of Companies, Private office of His Highness Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum along with other dignitaries (Photo: AETOSWire)

El evento de lanzamiento, que se celebró el 15 de abril de 2018 en Burj Al Arab, fue presenciado por los gerentes de Oficina Privada y el Grupo Al Kasir. Entre los invitados se encontraban Shehab Bin Nouri, Walid Bin Nouri y Mohammed Aljariri, el Dr. Sharad Koli, economista líder de India, y otras 40 grandes personalidades. También estuvieron presentes más de 140 miembros de la prensa de todo el mundo.

El Grupo Al Kasir es una empresa conjunta entre el Dr. Amit Lakhanpal y la Oficina Privada de Su Alteza, el Jeque Ahmad Bin Obaid Al Maktoum.

El Dr. Lakhanpal es empresario indio, fundador y director general de Money Trade Coin Group, cointradingplatform.com, proveedor líder de servicios de billetera y criptodivisas en Estonia y autor de “The World of Crypto Currency” (“El mundo de la criptomoneda”). También es presidente y director gerente de Flintstone Group, una agencia de desarrollo inmobiliario, y FintBeats, una agencia de eventos.

Por primera vez, se introdujo un conjunto de tres activos en Blockchain, respaldados por el Instituto Gemológico y de Diamantes de India (Indian Diamond & Gemological Institute, IDGI) y certificados como diamantes reales. Con el respaldo de un activo del mundo real, AL MAS, AL HAQEEK y AL FALAH son opciones seguras, convenientes y más fáciles de almacenar y traducir debido a que su valor gira en torno a un indicador base. La característica de respaldo de este activo diferencia a los activos en Blockchain de las criptomonedas.

Los diamantes son un respaldo ideal para los activos en Blockchain. Son únicos, toman mil millones de años para desarrollarse, tienen varios milenios de historia como una reserva reconocida de valor y pueden transportarse y almacenarse fácilmente.

Los activos en Blockchain pueden intercambiarse en la casa de cambio interna de la empresa en una etapa posterior con flexibilidad de intercambio de activos y trueque por diamantes, piedras preciosas, o esencias de oudh, “bakhoor” o rosa. La compañía ofrece una instalación para el almacenamiento de activos en Blockchain por un mínimo de 25 años.

Los activos en Blockchain estarán disponibles para la compra en ventanilla ya que la empresa tiene como objetivo abrir 1000 tiendas en todo el mundo.

La empresa anunció el comienzo de la preoferta de activo en Blockchain, durante la cual esas unidades de activo pueden comprarse en el portal en línea de la empresa.

El intercambio internacional de activos comenzará en principio entre el 21 y 24 de agosto de 2018.

Para obtener más fotografías, ingrese a https://alkasirportal.com/gallery/

