Rimini Street Lanza Nuevas Soluciones que Amplían, Aún Más, la Vida y el Valor del Software Empresarial como Base para la Innovación

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--abr. 25, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, y el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, anunció hoy las primeras ofertas en una familia de soluciones diseñadas para proporcionar una ventaja competitiva mejorada a organizaciones con inversiones de software empresarial maduras y valiosas, que pueden utilizarse como base para la innovación. Las nuevas soluciones de Rimini Street pueden permitir a una organización modernizar rápida y económicamente su software empresarial actual con las últimas funciones y características deseadas, proteger a futuro sus plataformas técnicas contra cambios de tecnología aún desconocidos y asegurar sus sistemas contra un entorno de amenazas en constante evolución. Las nuevas soluciones de Rimini Street permiten a las organizaciones aprovechar sus sistemas existentes como una base sólida para una estrategia de TI híbrida e innovadora.

La "Innovación por extensión" maximiza la rentabilidad de la inversión (return on investment, ROI) y acelera la ventaja competitiva

Las organizaciones han invertido mucho dinero, trabajo y tiempo en sus actuales sistemas de software empresarial de misión crítica, y desean maximizar la ROI y extender la vida útil de estas inversiones, mientras enfocan nuevas inversiones en innovaciones que pueden impulsar rápidamente el crecimiento y la ventaja competitiva. Las soluciones de extensibilidad de Rimini Street están diseñadas para ayudar a las empresas a lograr estos objetivos al ofrecer capacidades técnicas, y funcionales rentables y fáciles de implementar a los sistemas actuales y maduros de software empresarial, lo cual permitirá a los CIO acceder y aprovechar la innovación rápidamente sin tener que realizar costosas actualizaciones que interrumpan el funcionamiento, reemplazos prohibitivos en costos o esperar posiblemente años para que el proveedor proporcione la funcionalidad que se necesita ahora.

La nueva familia de soluciones de extensibilidad de Rimini Street también puede sentar las bases de la estrategia de TI híbrida de una organización, que combina sistemas de registro existentes y maduros en las instalaciones con sistemas de compromiso que pueden incluir tecnologías innovadoras basadas en la nube. La innovación puede ser financiada por los ahorros generados al cambiar al galardonado programa de soporte de Rimini Street.

El primer producto de Rimini Street en una nueva familia de soluciones de extensibilidad incluye lo siguiente:

Mobility de Rimini Street: permite a los usuarios crear y distribuir rápidamente una aplicación móvil en días, lo cual brinda un tiempo más rápido para obtener valor y sin interrupción de negocios. Todos los procesos, las personalizaciones y la lógica existentes son totalmente utilizables, por lo que no se requieren migraciones o actualizaciones de versiones de software. Analytics de Rimini Street: permite a los usuarios tomar decisiones mejores y más rápidas en toda la empresa con una plataforma de inteligencia empresarial de autoservicio rentable, rápida y fácil de implementar. Los usuarios pueden conectarse y analizar datos de múltiples fuentes para crear sus propios informes y paneles personalizados sobre la marcha. Advanced Database Security de Rimini Street: una solución de seguridad de próxima generación que identifica e intercepta intentos de ataque a las vulnerabilidades de bases de datos antes de que lleguen a su objetivo, sin requerir cambios en el código de la base de datos. Advanced Database Security de Rimini Street se lanzó en 2017.

"Los clientes en el entorno de TI actual quieren obtener más valor de sus plataformas de software empresarial y buscar opciones que los ayuden a modernizar sus plataformas sin las molestias de actualizaciones costosas e interminables. Los líderes también buscan agilidad y una ventaja competitiva para lograr metas. Este nuevo estándar de soporte de software los ayuda a lograr estos objetivos y permite a los clientes maximizar al máximo sus inversiones en software empresarial con la mejor ROI", comentó R 'Ray' Wang, analista principal y director ejecutivo de Constellation Research.

La solución de movilidad proporciona agilidad empresarial y ganancias rápidas

La mayoría de las organizaciones tienen demanda comercial para movilizar funciones en toda la empresa, a fin de respaldar sus esfuerzos de transformación digital, pero se ven frenadas por el costo, el tiempo y el esfuerzo necesarios para desarrollar y para lanzar nuevas aplicaciones móviles. Además, muchas soluciones móviles implican código personalizado que no es compatible con el proveedor de software.

Mobility de Rimini Street aborda estos desafíos al proporcionar un marco de movilidad de la mejor clase que está diseñado para permitir a los usuarios finales crear rápida y fácilmente sus propias capacidades móviles. Mobility de Rimini Street puede reducir el costo de la movilización de aplicaciones empresariales, y puede disminuir el tiempo para desarrollar y entregar nuevas aplicaciones de meses potenciales a solo días, lo que permite brindar ganancias rápidas a la organización.

Inteligencia de datos rentables y procesables

Las organizaciones recurren cada vez más al software analítico para satisfacer las necesidades de los usuarios finales departamentales de disponer de inteligencia de datos procesables a su alcance en tiempo real. Sus usuarios requieren facilidad de uso, compatibilidad con todos sus dispositivos y la capacidad de simplificar los datos para generar informes. Sin embargo, las opciones actuales disponibles de los proveedores de software empresarial pueden tener licencias costosas y llevar mucho tiempo para implementar y, a menudo, se limitan a una sola fuente de datos. Analytics de Rimini Street proporciona a las organizaciones y a sus usuarios finales la capacidad de adquirir de manera rentable, e instalar y acceder rápidamente a una solución de inteligencia de negocios que les permite extraer datos de múltiples fuentes de datos, incluidas aplicaciones empresariales, bases de datos o soluciones en la nube.

Advanced Database Security de Rimini Street

Advanced Database Security de Rimini Street también forma parte de la cartera de soluciones de extensibilidad. Lanzado en 2017 y disponible para bases de datos Oracle, SAP, IBM y Microsoft bajo contratos de soporte con Rimini Street, el producto es una solución de seguridad de base de datos de última generación que protege bases de datos de vulnerabilidades conocidas y desconocidas de manera más rápida y menos costosa que los parches de seguridad tradicionales del proveedor, mediante el uso de parches virtuales modernos. La solución bloquea los intentos de ataque antes de que lleguen a la base de datos sin la necesidad de realizar pruebas de regresión o afectar los sistemas de producción.

Rimini Street planea continuar ampliando el alcance y la amplitud de sus soluciones de extensibilidad a lo largo del tiempo. Además, la compañía ofrece una amplia cartera de servicios técnicos que permiten a los clientes ampliar los sistemas existentes a futuro, abordando problemas de interoperabilidad y evitando actualizaciones innecesarias de hardware, sistemas operativos, bases de datos, middleware y navegadores.

"Rimini Street ha sido nuestro proveedor confiable de soporte de software empresarial durante más de ocho años, y, durante este tiempo, no solo hemos recibido soporte de alta calidad y capacidad de respuesta para nuestra plataforma central, sino que también hemos ahorrado un presupuesto significativo en nuestros costos totales de mantenimiento cada año. Pero Rimini Street no se contenta con solo resolver problemas de interrupción/reparación", indicó Eric Robinson, jefe de información de Color Spot. "Añadieron una nueva dimensión al ofrecer soluciones que pueden ampliar rápidamente nuestro ERP con la movilidad necesaria y las capacidades de análisis, todo ello sin una costosa actualización. Esperamos explorar estas nuevas capacidades a medida que continuamos modernizando nuestras operaciones y adquiriendo una ventaja competitiva".

"Los clientes están buscando soluciones sencillas, asequibles y optimizadas que funcionen de forma segura en toda su cartera de aplicaciones empresariales, sin tener que actualizar o reemplazar su inversión de software empresarial actual solo para aprovechar los beneficios de las nuevas capacidades y tecnologías de aplicaciones modernas", señaló Seth A. Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. "Nuestras soluciones garantizan que las aplicaciones existentes de una organización se modernicen, que su tecnología esté protegida contra cambios futuros y que sus sistemas estén protegidos con soluciones de seguridad innovadoras. Las inversiones existentes en software empresarial pueden servir durante muchos años como la base para una estrategia de TI híbrida que brinda una ventaja competitiva a través de 'Innovación por extensión', todo respaldado por el galardonado programa de soporte de Rimini Street".

Precio y disponibilidad

Rimini Street ofrece atractivos precios de paquetes y precios de suscripción anuales para todas las soluciones de extensibilidad. Mobility de Rimini Street, Analytics de Rimini Street y Advanced Database Security de Rimini Street están disponibles de inmediato.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y el proveedor independiente líder de soporte para productos de Oracle y SAP. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de soporte. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1560 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para conocer más, visite https://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (C-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “poder”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestra guía de ingresos, la industria, los eventos futuros, las oportunidades futuras y las iniciativas de crecimiento para el primer trimestre y el año 2018, las estimaciones del mercado total direccionable de Rimini Street y las proyecciones de ahorros para los clientes. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; las investigaciones gubernamentales y los acontecimientos de litigio adversos; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra capacidad de refinanciar la deuda existente en condiciones favorables; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; la pérdida de uno o de más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto del valor a largo plazo de las acciones ordinarias de RMNI; y aquellos descritos en el Informe anual de Rimini Street, en el Formulario 10-K presentado del 15 de marzo de 2018, en la sección “Factores de Riesgo” y sus actualizaciones ocasionales mediante los Informes trimestrales de Rimini Street, en el Formulario 10-Q, los Informes actuales, en el Formulario 8-K, y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Es posible que existan riesgos adicionales que Rimini Street sabe o considera que son inmateriales en la actualidad que también podrían causar que los resultados reales difirieran de aquellos contemplados en las declaraciones a futuro. Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2018 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

