Al Kasir Group führt Diamantenhandel auf Blockchain ein

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Apr 25, 2018--Mitglieder des Private Office von S.H. Sheikh Ahmad Bin Obaid Al Maktoum L.L.C., AL KASIR JEWELLERY TRADING L.L.C. und AL KASIR PORTAL L.L.C. gaben die Einführung von Diamantenhandel auf Blockchain mit drei Diamanten-gedeckten Blockchain-Assets bekannt. Diese Assets werden in hochsicheren Digital Blockchain Wallets gespeichert.

Der Auftaktveranstaltung am 15. April 2018 im Burj Al Arab wohnten die Geschäftsführungen des Private Office und der Al Kasir Group bei. Zu den Gästen gehörten Shehab Bin Nouri, Walid Bin Nouri und Mohammed Aljariri. Indiens führender Wirtschaftswissenschaftler Dr. Sharad Koli und 40 weitere VIPs. Über 140 Mitglieder der Presse aus der ganzen Welt waren ebenfalls anwesend.

Al Kasir Group ist ein Joint Venture zwischen Dr. Amit Lakhanpal und dem Private Office von S.H. Sheikh Ahmad Bin Obaid Al Maktoum.

Dr. Lakhanpal ist ein indischer Unternehmer, Gründer und CEO von der Money Trade Coin Group, cointradingplatform.com, Estlands führender Kryptowährungsbörse und Anbieter von Wallet-Dienstleistungen, und Autor von „The World of Crypto Currency“. Er ist außerdem CMD der Flintstone Group, einer Immobilienentwicklungsagentur, und FlintBeats, einer Veranstaltungsagentur.

Zum ersten Mal wurden drei Blockchain-Assets eingeführt, gedeckt durch vom Indian Diamond & Gemological Institute (IDGI) zertifizierte echte Diamanten. Gedeckt durch reale Vermögenswerte sind AL MAS, AL HAQEEK & AL FALAH sicher, komfortabel und einfach zu lagern, und realisieren Wert aufgrund eines Grundmaßes, das ihren Wert bestimmt. Dieses Asset-gedeckte Merkmal unterscheidet Blockchain-Assets von Kryptowährungen.

Diamanten sind eine ideale Deckung für Blockchain-Assets. Sie sind selten, brauchen eine Milliarde Jahre, um zu entstehen, haben eine jahrtausendelange Geschichte als anerkannte Wertanlage und können leicht gelagert und transportiert werden.

Die Blockchain-Assets können in der Company In-House Exchange zu einem späteren Zeitpunkt mit der Flexibilität der Austauschbarkeit von Assets und Tauschhandel gegen Diamanten, Edelsteine, Oud, Bakhoor und Attar getauscht werden. Das Unternehmen bietet eine Lagermöglichkeit für Blockchain-Assets für einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren an.

Die Blockchain-Assets werden regulär erhältlich sein, da das Unternehmen weltweit 1.000 Geschäfte eröffnen will.

Das Unternehmen kündigte den Beginn des Pre-Initial Blockchain-Asset Offering an, bei dem diese Asset-Anteile auf dem Online-Portal des Unternehmens erworben werden können.

Der Austausch der Assets beginnt vorläufig zwischen dem 21. und 24. August 2018.

