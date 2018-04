Al Kasir Group lança comercialização de diamantes em blockchain

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr 25, 2018--Membros do Escritório Privado de Sua Alteza Real Sheik Ahmad Bin Obaid Al Maktoum L.L.C., AL KASIR JEWELLERY TRADING L.L.C. e AL KASIR PORTAL L.L.C. anunciaram o lançamento da comercialização de diamantes em blockchain com três ativos de blockchain lastreados em diamantes. Esses ativos estão armazenados em carteiras digitais de blockchain altamente seguras.

O evento de lançamento, realizado em Burj Al Arab no dia 15 de abril de 2018, contou com a presença dos gestores do Escritório Privado e do Al Kasir Group. Estiveram entre os convidados Shehab Bin Nouri, Walid Bin Nouri e Mohammed Aljariri, o importante economista indiano Dr. Sharad Koli e 40 outras personalidades VIP. Além disso, estiveram presentes mais de 140 representantes da imprensa de todo o mundo.

O Al Kasir Group é uma joint venture entre o Dr. Amit Lakhanpal e o Escritório Privado de Sua Alteza Real Sheik Ahmad Bin Obaid Al Maktoum.

O Dr. Lakhanpal é um empreendedor indiano, fundador e diretor executivo da Money Trade Coin Group — cointradingplatform.com, importante provedora de serviços de carteira e intercâmbio de criptomoedas —, além de autor de “The World of Crypto Currency” (O mundo das criptomoedas). É também presidente do conselho e diretor administrativo da Flintstone Group, agência de desenvolvimento imobiliário, e da FlintBeats, agência de eventos.

Pela primeira vez, foi introduzido um conjunto de três ativos de blockchain lastreados por diamantes verdadeiros certificados pelo Instituto Indiano Gemológico e de Diamantes (Indian Diamond & Gemological Institute - IDGI). Respaldados por ativos do mundo real, AL MAS, AL HAQEEK e AL FALAH são seguros, práticos e mais fáceis de armazenar, e se convertem em valor graças a uma medida base em torno da qual gira seu valor. O lastreamento em ativos reais diferencia os ativos de blockchain das criptomoedas.

Os diamantes são um lastro ideal para ativos de blockchain. Eles são raros, levam bilhões de anos para se formar, têm milênios de história como um depósito reconhecido de valor e podem ser facilmente armazenados e transportados.

Os ativos de blockchain poderão ser trocados no serviço de câmbio interno da empresa em uma etapa posterior, com a flexibilidade da capacidade de intercâmbio de ativos e troca sem uso de moeda contra diamantes, pedras preciosas, oud, bakhoor e attar. A empresa está oferecendo instalação de armazenagem para ativos de blockchain por um período mínimo de 25 anos.

Os ativos de blockchain estarão disponíveis para compra em balcão, já que a empresa planeja abrir mil lojas em todo o mundo.

A empresa anunciou o início da oferta pré-inicial de ativos de blockchain, período em que essas unidades de ativos poderão ser adquiridas no portal online da empresa.

O intercâmbio dos ativos terá início provisório entre 21 a 24 de agosto de 2018.

