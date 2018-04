Smithers Viscient Europe nomme Jane Gray au poste de Directrice senior, Écotoxicologie terrestre

HARROGATE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--Smithers Viscient, une organisation mondiale de recherche contractuelle (ORC), a annoncé aujourd'hui la nomination de Jane Gray au poste de Directrice senior, Écotoxicologie terrestre.

Mme Gray, qui a travaillé plus de 17 ans au sein d'ORC, rejoint Smithers en qualité d'experte de haut niveau en écotoxicologie terrestre. Elle assurera la gestion d'une équipe pluridisciplinaire ainsi que l'introduction de nouveaux types d'étude, et dirigera la conception et la direction d'études standard et non conventionnelles pour répondre aux attentes des promoteurs et aux objectifs réglementaires.

"Nous sommes ravis que Jane rejoigne notre organisation à l'heure où celle-ci élargit son équipe dédiée aux études terrestres et développe ses activités à Harrogate. L'expérience et les compétences de Jane dans le domaine des arthropodes non visés, des études sur les plantes non visées et d'une série d'études sur les pollinisateurs apporteront une contribution inestimable au soutien de nos clients en Europe et dans le monde", a déclaré David Mitchell, directeur de l'écotoxicologie.

Mme Gray est titulaire d'une maîtrise en biochimie avec spécialisation en pharmacologie. Avant de rejoindre Smithers Viscient, Jane Gray a travaillé pendant 27 ans dans l'industrie agrochimique, d'abord chez Aventis Crop Science UK comme scientifique chargée du développement de nouveaux pesticides, puis en assumant divers postes comportant des responsabilités croissantes chez Envigo (anciennement Huntingdon Life Sciences).

Smithers Viscient est une organisation mondiale de recherche contractuelle. La société fournit une gamme exhaustive de services dans les domaines de l'écotoxicologie, du devenir environnemental, du métabolisme et de la chimie, pour les laboratoires pharmaceutiques et les secteurs de la protection des cultures et des produits chimiques et ménagers. L'évaluation des capacités des pollinisateurs comprend les études en laboratoire, en conditions semi-naturelles et sur le terrain. Les laboratoires de Smithers Viscient, situés en Amérique du Nord et en Europe, réalisent depuis 45 ans des études environnementales standard et de haut niveau. Pour plus d'informations sur les solutions d'essais en matière d'exigences réglementaires environnementales proposées par Smithers Viscient, visitez le site: http://smithersviscient.com/.

