CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 486 1-4 Jul 499 Sep 515 1-4 Dec 538 1-4 Mar 556 1-4 May 564 3-4 Jul 568 1-4 Sep 575 1-2 Dec 589 3-4 Mar 598 1-2 May 598 1-4 Jul 582 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 386 1-2 Jul 395 3-4 Sep 403 Dec 412 1-4 Mar 420 May 424 Jul 428 1-4 Sep 412 Dec 415 1-4 Mar 423 1-4 May 427 1-2 Jul 431 3-4 Sep 424 1-2 Dec 420 1-4 Jul 429 3-4 Dec 425 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 222 3-4 Jul 228 3-4 Sep 231 Dec 242 3-4 Mar 250 3-4 May 254 1-4 Jul 259 1-4 Sep 260 1-2 Dec 260 1-2 Mar 260 1-2 Jul 259 Sep 259 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1027 1-2 Jul 1039 1-4 Aug 1041 1-2 Sep 1037 Nov 1034 3-4 Jan 1037 3-4 Mar 1022 3-4 May 1020 Jul 1024 Aug 1019 3-4 Sep 1002 3-4 Nov 991 1-2 Jan 993 3-4 Mar 992 May 992 1-4 Jul 998 Aug 990 1-2 Sep 986 3-4 Nov 977 1-4 Jul 980 Nov 980 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.79 Jul 31.06 Aug 31.19 Sep 31.34 Oct 31.47 Dec 31.83 Jan 32.10 Mar 32.43 May 32.74 Jul 33.03 Aug 33.10 Sep 33.17 Oct 33.14 Dec 33.29 Jan 33.41 Mar 33.64 May 33.69 Jul 33.81 Aug 33.80 Sep 33.80 Oct 33.80 Dec 33.77 Jul 33.77 Oct 33.77 Dec 33.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 376.20 Jul 380.50 Aug 380.10 Sep 379.10 Oct 376.80 Dec 374.80 Jan 371.70 Mar 359.70 May 354.60 Jul 354.30 Aug 351.80 Sep 348.10 Oct 342.00 Dec 341.30 Jan 341.90 Mar 342.70 May 342.70 Jul 341.00 Aug 341.00 Sep 341.00 Oct 341.00 Dec 337.80 Jul 337.80 Oct 337.80 Dec 347.90