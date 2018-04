SIFLEX elige el soporte de Rimini Street para su aplicación SAP

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--abr. 25, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, y proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, anunció hoy que SIFLEX, un fabricante líder global de placas de circuito impreso (printed circuit board, PCB) con sede en Corea del Sur, ha cambiado el soporte del proveedor anterior por el soporte de planificación de recursos empresariales (ERP) de SAP de Rimini Street. Al hacer el cambio, SIFLEX pudo reducir sus gastos de mantenimiento en un 50 % y ahora puede maximizar su sistema de ERP ECC 5.0 actual, estable y robusto durante un mínimo de 15 años a partir del momento en que la empresa hizo la transición al soporte de Rimini Street. SIFLEX también pudo liberar al personal interno de TI para que se enfoque en iniciativas más urgentes dentro de la organización.

Leading Korean manufacturer of printed circuit boards, SIFLEX, Switches to Rimini Street Support for its SAP Application (Photo: Business Wire)

Buscando alternativas al soporte de proveedores de alto costo y baja calidad

Para mejorar la productividad y optimizar mejor los costos de TI, SIFLEX comenzó a explorar opciones en dos áreas: encontrar alternativas para liberar a su personal de TI para que se enfoque en proyectos más estratégicos relacionados con el crecimiento dentro del negocio y explorar opciones para reducir el costo de mantenimiento de su ERP de SAP. Además, SIFLEX buscaba un servicio de mejor calidad que el que habían estado recibiendo del proveedor de software y quería reducir su dependencia de SAP en general. Después de investigar alternativas viables para liberar sus recursos internos y reducir el costo de su soporte de software de SAP, SIFLEX identificó el soporte de software empresarial de terceros como una solución creíble y estratégica, y eligió a Rimini Street como la mejor opción para sus necesidades.

“Existe una problemática común en Corea, donde los directores y líderes de TI tienen la difícil tarea de reducir el costo general en su entorno de TI y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia, apoyar la estrategia de crecimiento de su organización y ejecutar proyectos de transformación digital”, explicó Tae-joon Park, gerente del equipo de Información de gestión en SIFLEX. “SIFLEX tenía el mismo problema y cuando evaluamos toda nuestra estructura de costos de TI para encontrar oportunidades de ahorro, el gasto anual en mantenimiento de SAP se destacó como una gran parte de nuestro gasto total en TI, sin embargo recibíamos un servicio inferior, muy por debajo de nuestras expectativas a cambio. Cuando hablamos con clientes de Rimini Street, nos dimos cuenta de que estaríamos en buena compañía con otros Directores de TI que tomaron la decisión de cambiar, y que están cosechando los beneficios de esa decisión estratégica, no solo en términos del ahorro de los costos, sino también en la liberación de sus recursos y de su presupuesto para permitir sus iniciativas de transformación digital”.

Ingenieros expertos con un promedio de 15 años de experiencia

El soporte externo de Rimini Street incluye soporte para las personalizaciones de software de una organización, que no son compatibles como parte del programa de soporte anual de SAP. Según los datos de Rimini Street de más de 2000 clientes firmados hasta la fecha, el 85 % de todos los casos críticos de Prioridad 1 están relacionados con la personalización de una empresa para el software. El soporte tradicional de proveedores de software excluye explícitamente la compatibilidad con las personalizaciones de software, lo que obliga a los clientes a proveerse el soporte para sus propias personalizaciones o tercerizar este soporte a un consultor externo, lo que aumenta el gasto total de TI y agota los recursos internos.

Al considerar alternativas de soporte, SIFLEX quería tener acceso inmediato a ingenieros expertos que respondan rápidamente a cualquier problema que surja y que brinden una resolución oportuna. Como con todos los clientes de Rimini Street, a SIFLEX se le asignó un ingeniero de soporte primario (primary support engineer, PSE) con un promedio de 15 años de experiencia con el software de SAP, y ahora la compañía disfruta de un nivel superior de servicio, en comparación con el modelo de soporte de nivel de centro de llamadas proporcionado por SAP. Rimini Street cuenta con casi 450 PSE en todo el mundo, que brindan soporte todos los días del año, los 365 días del año, y un acuerdo de nivel de servicio garantizado de 15 minutos de respuesta para todos los casos críticos.

“La mayor ventaja de servicio que encontramos al pasar al soporte de Rimini Street fue el hecho de que podíamos hablar directamente con nuestro ingeniero de soporte asignado. Anteriormente, cuando presentaba un ticket de soporte al proveedor del software, no había claridad sobre quién realmente estaba manejando nuestra solicitud de soporte y nuestros problemas nunca se resolvían a nuestra satisfacción. Sin embargo, con Rimini Street, sus ingenieros colaboran entre sí bajo el liderazgo de nuestro PSE hasta que el problema está resuelto. En el pasado, cuando trabajaba con SAP, no experimenté este enfoque colaborativo y orientado al equipo. Rimini Street es la primera empresa con la que trabajo en la que toda la organización se esfuerza por ayudar a que sus clientes tengan éxito”, continuó Park.

“Existe una presión creciente sobre los Directores de TI de empresas de todos los tamaños, industrias y regiones para que reduzcan sus costos totales de TI y, al mismo tiempo, inviertan un presupuesto importante en iniciativas de crecimiento para su organización. En la industria manufacturera en particular, donde existe una competencia feroz, las empresas deben mantener lo que ya es un margen de ganancia ajustado y adaptarse a los nuevos procesos y a los cronogramas de fabricación más rápidos”, aseguró Hyungwook “Kevin” Kim, gerente del país, Corea del Sur, Rimini Street. “Al cambiar al soporte galardonado de Rimini Street, SIFLEX pudo liberar recursos considerables tanto de tiempo como de dinero para proyectos de transformación de TI. Como con todos nuestros clientes, SIFLEX recibe el soporte de máxima respuesta y líder del mercado de Rimini Street para su sistema de importancia crítica durante al menos 15 años a partir de la fecha en que se cambiaron a Rimini Street”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y el proveedor independiente líder de soporte para productos de Oracle y SAP. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de soporte. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1560 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para obtener más información, visite https://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (C-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “poder”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestra guía de ingresos, la industria, los eventos futuros, las oportunidades futuras y las iniciativas de crecimiento para el primer trimestre y el año 2018, las estimaciones del mercado total direccionable de Rimini Street y las proyecciones de ahorros para los clientes. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; las investigaciones gubernamentales y los acontecimientos de litigio adversos; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra capacidad de refinanciar la deuda existente en condiciones favorables; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; la pérdida de uno o de más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto del valor a largo plazo de las acciones ordinarias de RMNI; y aquellos descritos en el Informe anual de Rimini Street, en el Formulario 10-K presentado del 15 de marzo de 2018, en la sección “Factores de Riesgo” y sus actualizaciones ocasionales mediante los Informes trimestrales de Rimini Street, en el Formulario 10-Q, los Informes actuales, en el Formulario 8-K, y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Es posible que existan riesgos adicionales que Rimini Street sabe o considera que son inmateriales en la actualidad que también podrían causar que los resultados reales difirieran de aquellos contemplados en las declaraciones a futuro. Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2018 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

