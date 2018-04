Al Kasir Group lance le Commerce de Diamants sur la Blockchain

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--Les membres du Cabinet de SE. Cheikh Ahmad Bin Obaid Al Maktoum L.L.C., AL KASIR JEWELLERY TRADING L.L.C. et AL KASIR PORTAL L.L.C. ont annoncé le lancement du Commerce de Diamond sur la Blockchain avec trois Actifs adossés à des diamants et basés sur la Blockchain. Ces actifs sont stockés dans des portefeuilles Blockchain numériques hautement sécurisés.

L'événement de lancement, qui s'est tenu le 15 avril 2018 à Burj Al Arab, a été assisté par les directeurs du cabinet et du groupe Al Kasir. Les invités figurent Shehab Bin Nouri, Walid Bin Nouri et Mohammed Aljariri ainsi que l'éminent économiste indien Dr Sharad Koli et 40 autres personnalités importantes. Plus de 140 membres de la presse du monde entier étaient également présents.

Al Kasir Group est une coentreprise entre Dr Amit Lakhanpal et le cabinet de SE. Sheikh Ahmad Bin Obaid Al Maktoum.

Dr. Lakhanpal est un entrepreneur indien, Fondateur et PDG de Money Trade Coin Group, cointradingplatform.com - le leader des services de bourse et d'échange de crypto-monnaie en Estonie et auteur de « The World of Crypto Currency » (le monde du crypto-monnaie). Il est également le Directeur Général Délégué de Flintstone Group, une agence de développement immobilier, et de FlintBeats, une agence événementielle.

Pour la première fois, un ensemble de trois actifs basés sur la Blockchain soutenus par des Diamants réels certifiés de l'Indian Diamond & Gemological Institute (IDGI) a été introduit. Bénéficiant d'un actif réel, AL MAS, AL HAQEEK et AL FALAH sont sécurisés, pratiques et faciles à stocker et à convertir en valeur grâce à une mesure de base autour de laquelle leur valeur évolue. Cette fonctionnalité adossée à des actifs différencie les actifs basés sur la Blockchain des crypto-monnaie.

Les diamants forment un support idéal pour les actifs basés sur la Blockchain. Ils sont rares, prennent un milliard d'années à se développer, ont plusieurs millénaires d'histoire en tant que réserve de valeur reconnue et peuvent être facilement stockés et transportés.

Les actifs basés sur la Blockchain peuvent être négociés sur leur Echange unique à un stade ultérieur avec la flexibilité de l'interchangeabilité des actifs et du commerce, directement contre les diamants, les pierres précieuses, l'oud, le bakhoor et l'attar. La société offre des installations de stockage pour les actifs basés sur la Blockchain pour une période minimale de 25 ans.

Les actifs basés sur la Blockchain seront disponibles à la vente sur le comptoir puisque la société vise à ouvrir 1000 magasins à travers le monde.

La société a annoncé le début de l'Offre Pré-initial d'Actifs basés sur la Blockchain, au cours de laquelle ces unités d'actifs peuvent être achetées sur le portail d'achat en ligne de la société.

L'inter-négociation d'actifs commencera provisoirement entre le 21 et le 24 août 2018.

