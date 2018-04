HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--La course cycliste la plus connue au monde, forte d’une longue tradition, fêtera bientôt sa 105 ème édition. Les clients de 123pneus.fr peuvent d’ores et déjà profiter de la chance unique de partir en direction de Paris pour le Tour de France, et ainsi être présents lorsque les équipes de cyclistes franchiront la ligne d’arrivée, à l’occasion de cette manifestation sportive, qui est l’une des plus populaires à travers le monde. Notre boutique en ligne met en jeu, en collaboration avec le fabricant de pneus premium Continental, 15 voyages au total pour participer à la finale du Tour de France, le 29 juillet 2018 sur les Champs-Élysées. Les voyages aller et retour, les nuitées à l’hôtel et les frais de transport sont pris en charge pour l’ensemble des participants. Participer est un véritable jeu d’enfant : il suffit d’acheter, avant le 6 mai 2018, deux pneus d’été Continental minimum via 123pneus.fr, et de remplir sur la page de confirmation de commande, le formulaire d’inscription prévu à cet effet, et de l’envoyer, pour pouvoir, avec un peu de chance, remporter un prix. La gamme de produits Continental proposée aux clients de 123pneus.fr regroupe les tout derniers modèles de pneus d’été de la marque.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180425005837/fr/

Vivez le Tour de France en direct avec 123pneus.fr et Continental (Photo: Business Wire)

Notre jeu-concours est organisé dans pas moins de 15 pays européens au total, et un gagnant par pays sera tiré au sort. Et voici le programme qui attend le groupe des gagnants, international et pour le moins diversifié, du 28 au 30 juillet 2018 : direction Paris et ses multiples charmes, afin de pouvoir profiter pleinement, en live, de l’atmosphère mythique des Champs-Élysées lors de la finale du Tour de France, en même temps que plusieurs autres millions de fans de cyclisme. Cette course cycliste, qui a lieu tous les ans depuis 1903, est réputée pour être la plus importante, mais également la plus difficile au monde. À cette occasion, les meilleurs cyclistes au monde parcourent la France, de même que d’autres pays européens voisins, à travers plaines et montagnes escarpées, sur pas moins de trois semaines. Notre tout dernier jeu-concours s’inscrit dans la longue lignée des campagnes exceptionnelles déjà organisées, par le passé, par Continental en collaboration avec 123pneus.fr. C’est ainsi que nos équipes de gagnants, issues du monde entier, ont pu participer à des voyages d’exception, notamment en Islande et en Namibie, ou encore assister à la finale du Championnat d'Europe de football.

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre jeu-concours à l’adresse suivante : www.123pneus.fr/Conti_Tour_de_France_2018.html

La boutique 123pneus.fr :

Sur 123pneus.fr, les intéressés peuvent choisir parmi plus de 100 marques de pneus et plus de 25.000 modèles de pneus, y compris les vainqueurs de test récents. Les pneus pour automobiles, motos, camions, véhicules utilitaires et bus font également partie de la gamme de produits, de même que les roues complètes, les jantes et les pièces de rechange et accessoires. Détail particulièrement pratique: les nouveaux pneus sont rapidement et gratuitement* livrés à n’importe quelle adresse souhaitée. Lors de leurs achats de pneus en ligne, les clients peuvent confortablement choisir parmi plus de 6 000 partenaires spécialisés dans le montage de pneus à travers tout le pays qui monteront de nouveaux pneus avec professionnalisme. Parmi ces garages partenaires, nombreux sont ceux qui proposent d’autres services autour des pneus.

* à partir de 2 pneus.

Où acheter des pneus en ligne :

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es et dans de nombreuses autres boutiques en ligne Delticom.

Les pneus d’A à Z : www.pneus.fr

Les tests de pneus : www.pneu-test.com

Pour en savoir plus sur l’entreprise : www.delti.com

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180425005837/fr/

CONTACT: Contact presse :

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tél. : +49-511-132214-14

Fax : +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

ou

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tél. : +49-511-93634-8909

Fax : +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE FRANCE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: ONLINE RETAIL TRANSPORT OTHER TRANSPORT AUTOMOTIVE TIRES & RUBBER RETAIL SPORTS BIKING/CYCLING

SOURCE: Delticom AG/123pneus.fr

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/25/2018 08:18 AM/DISC: 04/25/2018 08:17 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180425005837/fr