Jam City presenta il suo nuovo franchise d’intrattenimento mobile - Wild Things: Animal Adventure

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--apr 25, 2018--Jam City, leader del settore dell’intrattenimento mobile a livello globale che offre esperienze di social gaming a milioni di giocatori in tutto il mondo, ha annunciato in data odierna lo sviluppo del franchise d’intrattenimento mobile originale: Wild Things: Animal Adventure. In Wild Things: Animal Adventure, il cui cast è costituito da fantastici animali animati in 3D; la missione affidata ai giocatori consiste nell’aiutare queste amabili creature a ripristinare le loro terre natie: è questo lo spirito e la natura del gameplay. In previsione del lancio imminente per dispositivi Android e iOS, la pre-registrazione per Wild Things: Animal Adventure apre oggi stesso, insieme alla presentazione in anteprima dei personaggi animali.

In Wild Things: Animal Adventure, i giocatori intraprendono una spedizione per ricostruire gli habitat naturali degli animali che versano in condizioni disastrose. I giocatori guadagnano foglie magiche al superamento di prove costituite da puzzle match-3 che vengono usate per ripiantare alberi, ripristinare cascate e altre attività finalizzate a risanare le terre natie degli animali. In questa divertente avventura narrata, i giocatori si imbattono, lungo il percorso, in nuovi personaggi e, ad ogni livello, si cimentano in nuovi puzzle e scoprono la storia unica di un altro animale.

“ Wild Things: Animal Adventure offre per le piattaforme mobili lo stesso impatto spettacolare in termini di narrativa ed effetti visivi di una serie animata televisiva od online”, ha dichiarato Chris DeWolfe, cofondatore e direttore generale di Jam City. “Con i suoi personaggi coinvolgenti che interagiscono con i giocatori, Wild Things: Animal Adventure va ad aggiungersi al portafoglio di titoli di grande successo di Jam City con uno stile di gameplay più sofisticato basato su una storia. Alla luce del feedback estremamente positivo espresso dai consumatori di cui è stato sondato il parere, riteniamo che il franchising che stiamo sviluppando costituisca un’esperienza d’intrattenimento ineguagliata e non vediamo l’ora di lanciare Wild Things: Animal Adventure in tutto il mondo più avanti nel corso dell’anno”.

In Wild Things: Animal Adventure, i puzzle di per sé hanno uno scopo giacché le varie modalità di gioco, come ‘Libera i parrocchetti’ e ‘Dai da mangiare al panda neonato’, propongono ai giocatori un obiettivo diverso entro ciascun livello. Al progredire della storia vengono introdotti nuovi personaggi, ciascuno con una personalità propria e power-up distintivi, cui i giocatori possono accedere al completamento di ciascun livello. I giocatori possono connettersi con amici per condividere i loro successi, competere con loro per risolvere puzzle complicati e mostrar loro con orgoglio le creature cui hanno prestato soccorso durante il percorso.

“ Wild Things: Animal Adventure rispecchia i punti di forza di Jam City quale sviluppatore di giochi di grande successo e società che si contraddistingue nel settore dell’intrattenimento mobile per via del suo spirito d’innovazione”, ha affermato Josh Yguado, presidente e direttore operativo di Jam City. “I nostri team altamente competenti che si occupano degli aspetti artistici, narrativi e progettuali hanno collaborato con prestigiosi talenti e sceneggiatori di commedie per creare questo titolo, nonché con i nostri fan che ci hanno fornito un prezioso feedback e il loro entusiasta sostegno durante l’intero processo creativo. Abbiamo un ottimo presentimento riguardo al futuro di questo eccezionale franchise e non vediamo l’ora che Wild Things: Animal Adventure divenga disponibile negli app store”!

Pre-registratevi per Wild Things: Animal Adventure all’indirizzo www.jamcity.com/wildthings per ricevere aggiornamenti e informazioni sul gioco, nonché un bonus straordinario al lancio del gioco.

Informazioni su Jam City

Jam City è un leader del settore dell’intrattenimento mobile a livello globale che offre esperienze di social gaming a milioni di giocatori in tutto il mondo. Jam City è stata fondata nel 2010 dai cofondatori di MySpace Chris DeWolfe e Aber Whitcomb e dall’ex dirigente esecutivo di 20th Century Fox Josh Yguado. Jam City è lo studio creativo che ha prodotto alcuni dei titoli di giochi mobili più redditizi e famosi nel settore del social gaming, tra cui Cookie Jam (riconosciuto come “Gioco dell’anno” su Facebook) e Panda Pop. Jam City è lo studio preferenziale per Hollywood, avendo sviluppato giochi mobili immersivi dal ricco contenuto narrativo dedicati a marchi d’intrattenimento iconici come Harry Potter, Family Guy e Marvel Avengers. Jam City impiega 500 dipendenti presso i suoi studi a Los Angeles (sede generale), San Francisco, San Diego, Bogotà e Buenos Aires. Il team di Jam City è rinomato per la sua eccellenza creativa e innovazione tecnologica in aree chiave come narrazione di storie, scienza dei dati e analisi sui consumatori.

