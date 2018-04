Jam City dévoile sa nouvelle franchise de divertissement mobile - Wild Things: Animal Adventure

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--Jam City, un leader mondial en divertissement mobile qui offre des expériences de jeux sociaux à des millions de joueurs à travers le monde, a annoncé aujourd'hui le développement d'une franchise de divertissement mobile originale : Wild Things: Animal Adventure. Dans Wild Things: Animal Adventure qui introduit toute une série d'animaux animés fantastiques en 3D, les joueurs ont pour mission d'aider ces créatures sympathiques à remettre leurs terres natales en état, donnant un but et de l'intérêt à l'expérience de jeu. Avec l'arrivée prochaine du jeu sur Android et iOS, l'enregistrement préalable pour Wild Things: Animal Adventure est ouvert dès aujourd'hui, permettant en outre de jeter un premier coup d'œil sur les personnages animaux.

Dans Wild Things: Animal Adventure, les joueurs partent en expédition pour remettre en état les habitats naturels des animaux qui se sont dégradés. Les joueurs gagnent des feuilles magiques en battant des puzzles match-3 ; ces feuilles sont ensuite utilisées pour replanter des arbres, renouveler des cascades et entreprendre d'autres tâches dans le but de régénérer les terres natales des animaux. En rencontrant de nouveaux personnages le long du chemin, chaque niveau combine une expérience de jeu de puzzle avec l'histoire unique d'un animal, amusant les joueurs au fur et à mesure qu'ils progressent à travers la narration.

« Wild Things: Animal Adventure offre l'impact narratif et visuel spectaculaire d'une série animée web ou télévisuelle aux plateformes mobiles », a déclaré Chris DeWolfe, co-fondateur et PDG de Jam City. « Avec ses personnages adorables qui créent des liens avec les joueurs, Wild Things: Animal Adventure vient enrichir le portefeuille de titres à succès de Jam City avec un style de jeu approfondi axé sur la narration. Au vu du feedback positif obtenu suite à des tests réalisés auprès de consommateurs, nous considérons avoir en développement une franchise de divertissement unique en son genre et nous sommes impatients d'introduire Wild Things: Animal Adventure au monde cette année. »

Dans Wild Things: Animal Adventure, les puzzles ont eux-mêmes un but, car des modes de jeux tels que « Nourris les perroquets » et « Nourris le bébé panda » donnent aux joueurs un objectif à chaque niveau. À mesure que l'histoire progresse, de nouveaux personnages animaux sont débloqués, chacun ayant une personnalité et un boot de capacités uniques que les joueurs gagnent en complétant des niveaux. En partageant leur succès, les joueurs peuvent se connecter avec des amis et rivaliser avec eux pour résoudre les puzzles difficiles et dévoiler les charmantes créatures qu'ils ont aidées le long du chemin.

« Wild Things: Animal Adventure met en exergue les compétences manifestes de Jam City en tant que développeur de jeux à succès et société de divertissement mobile innovante », a confié pour sa part Josh Yguado, président et directeur de l'exploitation de Jam City. « Nos équipes techniques, d'art et de narration ont collaboré avec des auteurs comiques de premier plan pour créer ce titre, et aussi nos fans, qui ont fourni un précieux feedback et nous ont fait part de leur enthousiasme tout au long du chemin. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de cette fabuleuse franchise et nous attendons avec impatience la sortie de Wild Things: Animal Adventure dans les app stores ! »

Enregistrez-vous à l'avance pour Wild Things: Animal Adventure sur www.jamcity.com/wildthings pour recevoir des mises à jour et des informations sur le jeu, ainsi qu'un bonus spécial dès le lancement du jeu.

À propos de Jam City :

Jam City est un leader mondial en divertissement mobile, offrant des expériences de jeux sociaux à plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Jam City a été créée en 2010 par les cofondateurs de MySpace, Chris DeWolfe et Aber Whitcomb, aux côtés de Josh Yguado, ancien dirigeant de la 20th Century Fox. Véritable puissance créative, Jam City est à l’origine de quelques-unes des franchises de jeux mobiles sociaux les plus rentables et les plus indémodables, parmi lesquelles Cookie Jam (vainqueur du Prix Facebook « Jeu de l’année ») et Panda Pop. Jam City est le studio incontournable pour Hollywood, ayant développé des jeux mobiles immersifs et riches en narration autour de marques de divertissement emblématiques telles que Harry Potter, Family Guy et Marvel Avengers. Jam City emploie 500 salariés dans ses studios de Los Angeles (siège social), San Francisco, San Diego, Bogota et Buenos Aires. L’équipe de Jam City est reconnue pour son excellence créative et son innovation technologique dans des domaines clés incluant la narration, la science des données, et les perspectives des consommateurs.

