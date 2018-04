Vivere il Tour de France live con Gommadiretto.it e Continental

HANNOVER, Germania--(BUSINESS WIRE)--apr 25, 2018--La corsa ciclistica più famosa e ricca di tradizioni del mondo è alla sua 105 a edizione. I clienti di Gommadiretto.it ora hanno la straordinaria possibilità di viaggiare a Parigi al Tour de France ed essere presenti dal vivo quando le squadre taglieranno il traguardo in uno degli eventi sportivi più amati del mondo. Il negozio online in collaborazione con il produttore di pneumatici premium Continental sorteggia complessivamente 15 posti per un viaggio alla finale del Tour de France il 29 luglio 2018 sugli Champs-Élysées. Compreso viaggio di andata e ritorno, pernottamento in hotel e trasporto per tutti i partecipanti. Partecipare è facilissimo: basta acquistare almeno due pneumatici estivi Continental entro il 6 maggio 2018 tramite Gommadiretto.it, compilare il modulo di registrazione sulla pagina di conferma dell’ordine, inviare e, con un po’ di fortuna, vincere. L’assortimento di Continental di cui dispongono i clienti di Gommadiretto.it, comprende tutti i modelli attuali di pneumatici estivi.

La promozione ha luogo complessivamente in 15 paesi europei e verrà sorteggiato un vincitore per ogni paese. Questo gruppo internazionale dal 28 al 30 luglio 2018 viaggerà nella città da sogno di Parigi assieme a milioni di altri appassionati di ciclismo per vivere dal vivo l’atmosfera mozzafiato sugli Champs-Élysées in occasione della finale del Tour de France. Questa gara ciclistica è la più importante e la più dura del mondo e ha luogo ogni anno in luglio dal 1903. Per tre settimane i migliori ciclisti del mondo attraversano la Francia e i paesi confinanti, passando dalla pianura alla montagna. Questo nuovo gioco a premi si aggiunge a una serie di interessanti promozioni che Continental ha fatto assieme a Gommadiretto.it. Tra le altre cose, in passato, questi viaggi spettacolari hanno portato i gruppi dei vincitori internazionali in Islanda, Namibia o alla finale del campionato europeo di calcio.

Potete trovare maggiori informazioni sul gioco a premi su www.gommadiretto.it/Conti_Tour_de_France_2018.

Info sul Gommadiretto.it

Sul Gommadiretto.it gli utenti possono scegliere tra oltre 100 marche e più di 25.000 modelli di pneumatici; tra questi ci sono ovviamente anche gli attuali vincitori dei test per ciascuna categoria. Pneumatici per autovetture, moto, camion, veicoli commerciali e autobus sono disponibili nel portafoglio di prodotti, così come anche ruote complete, cerchioni e ricambi e accessori per autovetture. Un aspetto particolarmente pratico è costituito dalla rapida consegna degli pneumatici nuovi senza costi aggiuntivi* presso qualsiasi indirizzo si desideri. Al momento dell’acquisto online degli pneumatici, gli acquirenti possono inoltre scegliere comodamente uno degli oltre 5.000 installatori partner presenti in Germania che si occupano con professionalità del montaggio degli pneumatici nuovi. Molte delle officine partner offrono anche ulteriori servizi relativi agli pneumatici.

*a partire da 2 pneumatici

Acquisto online di pneumatici:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es e in molti altri negozi online di Delticom.

Tutto sugli pneumatici, dalla A alla Z: www.pneumatici.it

Test pneumatici: www.provadellagomma.com

Informazioni sull’azienda: www.delti.com

