HANNOVER, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--apr 25, 2018--De beroemdste en meest traditionele wielerwedstrijd ter wereld wordt voor de 105e maal gehouden. Klanten van Autobandenmarkt.nl hebben nu de eenmalige kans om tijdens de Tour de France naar Parijs te gaan en erbij te zijn als de teams bij een van de meest geliefde sportevenementen ter wereld over de finish gaan. De webshop verloot in samenwerking met de premium-bandenfabrikant Continental in totaal 15 plekken voor een reis naar de finale van de Tour de France op 29 juli 2018 op de Champs-Élysées. Aankomst en vertrek, hotelovernachtingen en transport zijn voor alle deelnemers inbegrepen. Deelnemen is heel gemakkelijk: Gewoon voor 6 mei 2018 via Autobandenmarkt.nl minstens twee zomerbanden van Continental kopen, op de pagina waar je je bestelling bevestigt het registratieformulier invullen, versturen en met een beetje geluk winnen. Het assortiment van Continental, waaruit de klanten van Autobandenmarkt.nl kunnen kiezen, omvat de actuele zomerbandenmodellen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180425005754/nl/

Live bij de Tour de France zijn met Autobandenmarkt.nl en Continental (Photo: Business Wire)

De actie wordt in 15 Europese landen gehouden, en in elk land wordt een winnaar uitgeloot. Voor de gevarieerde internationale groep geldt dan van 28 tot 30 juli 2018: naar de droomstad Parijs en samen met miljoenen andere wielerfans de adembenemende atmosfeer op de Champ-Élysées bij de finale van de Tour de France beleven. Deze wielerwedstrijd geldt als belangrijkste en moeilijkste ter wereld in vindt sinds 1903 elk jaar in juli plaats. Drie weken lang rijden de beste wielrenners ter wereld dwars door Frankrijk en de naaste Europese buurlanden, van het vlakke land tot hoog in de bergen. De nieuwste prijsvraag is de laatste in een serie spannende acties die Continental in het verleden samen met Autobandenmarkt.nl heeft gehouden. Zo voerden spectaculaire reizen de groepen internationale winnaars onder andere naar IJsland, Namibië of naar de finale van het EK voetbal.

Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op www.autobandenmarkt.nl/Conti_Tour_de_France_2018.

Over Autobandenmarkt.nl:

Bij Autobandenmarkt.nl kunnen belangstellenden kiezen uit meer dan 100 bandenmerken en meet dan 25.000 modellen: daaronder ook telkens de banden die als beste uit de tests zijn gekomen. Banden voor personenauto‘s, motoren evenals vrachtwagens, nutsvoertuigen en bussen maken ook deel uit van de portefeuille naast volledige wielen, velgen en vervangonderdelen en accessoires voor personenauto‘s. Bijzonder praktisch: De nieuwe banden worden snek en gratis* op elk gewenst adres geleverd. De kopers kunnen bij het online aankopen van de banden ook heel eenvoudig een van de meer dan 1.700 professionele montagepartners kiezen die dan de nieuwe banden vakkundig monteert. Vele van de garages die met ons samenwerken bieden ook nog andere bandenservice aan.

*vanaf 2 banden

Banden online kopen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es en in vele van de Delticom online shops.

Alles over banden van A tot Z: www.banden.nl

Bandentests: www.autobandentest.com

Informatie over het bedrijf: www.delti.com

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180425005754/nl/

CONTACT: Contactpersoon voor de pers:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

of

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE NETHERLANDS GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: ONLINE RETAIL TRANSPORT OTHER TRANSPORT AUTOMOTIVE TIRES & RUBBER RETAIL SPORTS BIKING/CYCLING

SOURCE: Delticom AG/Autobandenmarkt.nl

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/25/2018 07:17 AM/DISC: 04/25/2018 07:17 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180425005754/nl