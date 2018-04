Jam City lança Harry Potter: Mistérios de Hogwarts (Harry Potter: Hogwarts Mystery) na App Store e no Google Play

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--abr 25, 2018--Jam City, um estúdio de jogos para dispositivos móveis com sede em Los Angeles, anunciou hoje que o novo jogo móvel já está disponível para download na App Store e no Google Play. Desenvolvido pela Jam City em parceira com a Warner Bros. Interactive Entertainment, Harry Potter: Mistérios de Hogwarts é o primeiro jogo para dispositivos móveis em que os jogadores podem criar seu próprio personagem e viver como um aluno de Hogwarts. O jogo será lançado como Portkey Games da Warner Bros. Interactive Entertainment, uma marca dedicada a criar novas experiências móveis e de videogames que colocam o jogador no centro de sua própria aventura, inspirado nas histórias originais de J.K. Rowling.

“Há poucos momentos em que uma empresa de entretenimento móvel tem a oportunidade de verdadeiramente trazer magia para o mundo, e estamos entusiasmados com a extraordinária resposta que nosso jogo já recebeu dos fãs de Harry Potter em todo o mundo”, comentou Chris DeWolfe, cofundador e diretor executivo da Jam City. “Nós da Jam City estivemos trabalhando muito para garantir que qualquer aspirante a bruxo ou bruxa possa entrar em Hogwarts através dos seus smartphones e tablets, e iniciar suas jornadas mágicas.”

A história de Harry Potter: Mistérios de Hogwarts se desenvolve na década de 1980. No jogo, os jogadores vão avançar como aluno de Hogwarts juntando-se a uma de suas quatro casas. Os jogadores poderão criar e atualizar personagens personalizados usando um sistema de personalização de avatares, aprender um conjunto de habilidades mágicas e criar relacionamentos com outros alunos. Eles também poderão aprender tudo, desde poções mágicas sob o olhar crítico de Snape até transfiguração com a professora McGonagall. Juntamente com um feitiço interativo, o jogo apresenta um sistema de encontros em que as escolhas narrativas afetam partes da história.

“O fato de estar envolvida na elaboração do jogo para dispositivos móveis Harry Potter: Mistérios de Hogwarts vai dar muito prazer aos meus netos”, disse Dame Maggie Smith, a voz da Professora McGonagall no jogo.

Os jogadores também serão apresentados a alguns personagens originais do jogo, como Penny, uma conhecida especialista em poções Hufflepuff, Tulip, um brincalhão Ravenclaw rebelde, e Merula, uma Sonserina com passado nebuloso. Enquanto os jogadores descobrem os mistérios de Hogwarts, eles explorarão localizações familiares como Diagon Alley e Hogsmeade.

Harry Potter: Mistérios de Hogwarts é gratuito e JÁ está disponível em dispositivos móveis via App Store e Google Play. Para mais detalhes sobre Harry Potter: Mistérios de Hogwarts e para se conectar com outros fãs, acesse www.facebook.com/HPHogwartsMystery/ e www.twitter.com/HogwartsMystery; e para obter informações adicionais, acesse www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Sobre a Jam City:

Jam City é líder global em entretenimento móvel, oferecendo experiências de jogos sociais para milhões de jogadores em todo o mundo. A Jam City foi fundada em 2010 por Chris DeWolfe e Aber Whitcomb, cofundadores do MySpace, e pelo antigo executivo da 20th Century Fox, Josh Yguado. A Jam City é o poder criativo por trás de algumas das séries de jogos sociais mais duradouras e com maior receita para dispositivos móveis, inclusive Cookie Jam (vencedor do prêmio “Jogo do Ano” da Facebook) e Panda Pop. A Jam City é o estúdio por excelência de Hollywood, tendo desenvolvido jogos móveis envolventes e ricos em história em torno de marcas de entretenimento emblemáticas, como Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers e Futurama. A Jam City tem 500 funcionários em estúdios situados em Los Angeles, São Francisco, San Diego, Seattle e Buenos Aires. A equipe da Jam City é conhecida por sua excelência criativa e inovação tecnológica em áreas importantes, inclusive narrativa, ciência de dados e informações sobre o público.

Sobre a Warner Bros. Interactive Entertainment:

Warner Bros. Interactive Entertainment, uma divisão da Warner Bros. Home Entertainment, Inc., é uma editora mundial premier, desenvolvedor, licenciador e distribuidor de conteúdo de entretenimento para espaços interativos entre todas as plataformas, incluindo console, dispositivos portáteis, jogos baseados em dispositivos móveis e PCs para títulos de jogos internos e de terceiros.

Sobre a Portkey Games:

Portkey Games, da Warner Bros. Interactive Entertainment, é a marca de jogos dedicada a criar novas experiências de videogames e jogos para dispositivos móveis Wizarding World que colocam o jogador no centro da sua própria aventura, inspirados pelas histórias originais de J.K. Rowling. Portkey Games oferece aos jogadores a oportunidade de fazer suas próprias escolhas de narrativa e envolver-se com o ambiente do Wizarding World para descobrir experiências novas e exclusivas. A marca foi criada para trazer novas experiências de jogos para os jogadores e fãs que lhes permitam entrar no Wizarding World de formas imersivas, onde podem criar sua própria história mágica.

Sobre a série Harry Potter:

Harry Potter continua a ser um fenômeno global. Todos os sete livros da escritora J.K. Rowling quebraram recordes de vendas, com vendas de mais de 500 milhões de cópias da série em todo o mundo e traduções em mais de 80 idiomas. Os filmes Harry Potter, produzidos pela Warner Bros. Pictures, já arrecadaram mais de US$ 7,7 bilhões em bilheteria até o momento em todo o mundo, fazendo de Harry Potter uma das franquias de cinema de maior bilheteria da história.

O software HARRY POTTER: MISTÉRIOS DE HOGWARTS © 2018 Jam City, Inc. Desenvolvido pela Jam City. Jam City® e o logotipo da Jam City são marcas registradas e/ou não registradas da Jam City, Inc. Direitos de publicação de WIZARDING WORLD, HARRY POTTER e FANTASTIC BEASTS © J.K. Rowling. Os personagens, nomes e símbolos de PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: Os personagens, nomes e indícios adicionais de MISTÉRIOS DE HOGWARTS, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER E FANTASTIC BEASTS são © e ™ de Warner Bros. Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

