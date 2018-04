Jam City introduceert Harry Potter: Hogwarts Mystery via de App Store en Google Play

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--apr 25, 2018--Jam City, een in Los Angeles gevestigde studio voor mobiele games, kondigde vandaag aan dat de nieuwe mobiele game nu beschikbaar is voor download via de App Store en Google Play. Ontwikkeld door Jam City in samenwerking met Warner Bros. Interactive Entertainment, Harry Potter: Hogwarts Mystery is het eerste mobiele spel waar spelers hun eigen karakter kunnen creëren en het leven als leerling van Hogwarts kunnen ervaren. De game zal worden geïntroduceerd onder de label Warner Bros. Interactive Entertainment's Portkey Games, een label gewijd aan het creëren van nieuwe ervaringen op het gebied van mobiele en videogames waarbij de speler in het middelpunt van hun eigen avontuur zal staan. De game is geïnspireerd door de originele verhalen van J.K. Rowling.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180425005104/nl/

Play Harry Potter: Hogwarts Mystery today! www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ (Graphic: Business Wire)

“Er zijn weinig situaties waar een mobiel entertainmentbedrijf de kans heeft om de wereld van echte magie te voorzien en we zijn zeer verheugd over de geweldige reacties die we tot op heden van Harry Potter-fans overal ter wereld hebben mogen ontvangen,” aldus Chris DeWolfe, mede-oprichter en CEO van Jam City. “Wij bij Jam City hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat elke aspirant heks of tovenaar toegang heeft tot Zweinstein via hun smartphone en tablet zodat zij met hun magische reis kunnen beginnen.”

Het verhaal van Harry Potter: Hogwarts Mystery speelt zich af in de jaren tachtig. In het spel zal de speler een student van Zweinstein zijn, en toetreden tot een van de vier huizen. Spelers zullen gepersonaliseerde personages kunnen aanmaken en upgraden met behulp van een aanpassingssysteem voor avatars. Ze zullen een arsenaal aan magische vaardigheden kunnen leren en vriendschappen met andere studenten kunnen sluiten. Ze zullen ook vele andere dingen kunnen leren, van het maken van toverdrankjes onder de kritische blik van Sneep, tot aan transformagie met Professor Anderling. Tezamen met interactieve spreuken, kent het spel een ontmoetingssysteem waar de verhaalkeuzes van invloed zijn op de verschillende delen van het verhaal.

"Mijn kleinkinderen zullen zeer verheugd zijn dat ik deel heb uitgemaakt van de productie van de mobiele game Harry Potter: Hogwarts Mystery,” zei Dame Maggie Smith, die de stem van Professor Anderling in de game is.

Spelers zullen ook kennismaken met enkele originele gamekarakters, zoals Penny, een populair Huffelpuf-expert op het gebied van toverdranken, Tulip, een opstandige Ravenklauw-grappenmaker, en Merula, een Zwadderaar met een donker verleden. Als spelers het mysterie van Zweinstein ontrafelen, verkennen ze vertrouwde locaties zoals Wegisweg and Zweinsveld.

Harry Potter: Hogwarts Mystery is gratis en NU beschikbaar voor mobiele toestellen via de App Store en Google Play. Voor meer details over Harry Potter: Hogwarts Mystery en om andere fans te ontmoeten, bezoek www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery, en voor meer informatie kun je terecht op www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Over Jam City:

Jam City is wereldleider op het gebied van mobiel entertainment, die social gaming ervaringen biedt aan miljoenen spelers overal ter wereld. Jam City werd in 2010 opgericht door de mede-oprichters van MySpace, Chris DeWolfe en Aber Whitcomb, en voormalig bestuurslid van 20th Century, Fox Josh Yguado. Jam City is het creatieve brein achter een aantal van de meest verkochte en langstlopende sociale games voor mobiele apparatuur, waaronder Cookie Jam (winnaar van Facebook ‘Game of the Year’) en Panda Pop. Jam City is de favoriete studio voor Hollywood, die meeslepende vertellende mobiele spelen rond iconische entertainmentmerken heeft ontwikkeld waaronder Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers en Futurama. Jam City heeft 500 medewerkers in studio's in Los Angeles (HQ), San Francisco, San Diego, Seattle en Buenos Aires. Het Jam City team is bekend om zijn creatieve uitmuntendheid en technische innovatie op belangrijke gebieden waaronder storytelling, data science en publieksintelligentie.

Over Warner Bros. Interactive Entertainment:

Warner Bros. Interactive Entertainment, een afdeling van Warner Bros. Home Entertainment, Inc., is een wereldwijde uitgever, ontwikkelaar, licentiehouder en distributeur van entertainmentcontent voor de interactieve ruimte op alle platforms, waaronder console, handheld, mobiel en PC-gebaseerd gaming voor zowel interne en externe game-titels.

Over Portkey Games:

Portkey Games, van Warner Bros. Interactive Entertainment, is het game-label gewijd aan het creëren van nieuw Wizarding World mobiele en videogame-ervaringen waarbij de speler in het middelpunt van zijn/haar eigen avontuur geplaatst wordt, De game is geïnspireerd door de originele verhalen van J.K. Rowling en Portkey Games biedt spelers de mogelijkheid om hun eigen verhaalkeuzes te maken en deel te nemen in een Wizarding World-omgeving waar nieuwe en unieke ervaringen ontdekt kunnen worden. Het label werd opgericht om gamers en fans nieuwe game-ervaringen te bieden waarmee ze zich kunnen onderdompelen in de Wizarding World waar ze hun eigen magische verhaal kunnen samenstellen.

Over de Harry Potter Series:

Harry Potter is nog altijd een globaal fenomeen. Alle zeven boeken van auteur J.K. Rowling hebben verkooprecords gebroken, en de serie heeft tot nu toe wereldwijd 500 miljoen boeken verkocht en is vertaald in 80 talen. Harry Potter films hebben tot nu toe wereldwijd meer dan $ 7,7 miljard opgebracht bij de verkoopkantoren. Daarmee is Harry Potter een van de meest succesvolle filmfranchise in de geschiedenis.

HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY software © 2018 Jam City, Inc. Ontwikkeld door Jam City. Jam City® en het Jam City-logo zijn geregistreerde en/of niet geregistreerde handelsmerken van Jam City, Inc. WIZARDING WORLD, HARRY POTTER en FANTASTIC BEASTS Uitgeversrechten © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS-karakters, namen en gerelateerde indicia © en ™ zijn handelsmerken van Warner Bros. Entertainment Inc. Alle rechten voorbehouden.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

Noot van de redactie:

Om ondersteunende assets voor Harry Potter: Hogwarts Mystery, te downloaden, bezoek: https://app.box.com/v/HPHogwartsMystery-Assets Om de nieuwe Harry Potter: Hogwarts Mystery trailer te bekijken of op te nemen, bezoek: https://youtu.be/ehixbGzOZ_M

60 SECONDEN VIDEO NIEUWSBERICHT - HOGE RESOLUTIE-VIDEO

VNR 60 FINAL (Hightail-download): https://spaces.hightail.com/receive/U9rhF6TuD5 VNR 60 (Dropbox-download): https://www.dropbox.com/s/z0yplfmctvzcole/4036%20Harry%20Potter%20VNR%2060%20v7.mp4?dl=0 60 Seconden Video Nieuwsbericht (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=zp8wk6IMAUs&feature=youtu.be

90 SECONDEN VIDEO NIEUWSBERICHT - HOGE RESOLUTIE-VIDEO

VNR 90 FINAL (Hightail-download): https://spaces.hightail.com/receive/SkqfFtLpMA VNR 90 (Dropbox-download): https://www.dropbox.com/s/6if8b0tdzb8c8bt/4032%20Harry%20Potter%20VNR%2090%20v7.mp4?dl=0 90 Seconden Video Nieuwsbericht (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=nvivyi6D6U0&feature=youtu.be

B-ROLL BUNDEL - HOGE RESOLUTIE-VIDEO

EPK (Hightail-download): https://spaces.hightail.com/receive/34AYAaC1zE EPK (Dropbox-download): https://www.dropbox.com/s/3w1kc5qixie7kwt/4031%20Harry%20Potter%20EPK%20v7.mp4?dl=0 EPK (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=onmEX8FFkj0&feature=youtu.be

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180425005104/nl/

CONTACT: Mediacontact:

voor Jam City

Sarah Ross, 310-924-1404

sarahr@jamcity.com

of

Jam City

Kenny Johnston, 602-999-1890

KJohnston@jamcity.com

of

ONE PR Studio (voor Jam City in de VS)

Kjell Vistad | Gilberto Williams-Gamboa

510-893-3271

jamcity@oneprstudio.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT ELECTRONIC GAMES TECHNOLOGY OTHER ENTERTAINMENT CONSUMER ELECTRONICS FILM & MOTION PICTURES CELEBRITY MOBILE/WIRELESS

SOURCE: Jam City

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/25/2018 06:00 AM/DISC: 04/25/2018 06:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180425005104/nl