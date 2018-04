Már elérhető a Jam City Harry Potter: Hogwarts Mystery elnevezésű mobiljátéka az App Store-ban és a Google Play Áruházban

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--ápr. 25, 2018--A Los Angeles-i székhelyű, mobiljátékokat készítő stúdió, a Jam City, ma bejelentette, hogy új, mobileszközökön futtatható játéka, a már letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból. A Jam City és a Warner Bros. Interactive Entertainment együttműködésében készült Harry Potter: Hogwarts Mystery az első olyan mobiljáték, amelyben a játékosok megalkothatják saját karakterüket, és megtapasztalhatják, milyen az élete a Roxfortba frissen bekerülő varázslótanoncoknak. A játék a Warner Bros. Interactive Entertainment által létrehozott játékmárka, a Portkey Games termékcsalád tagjaként jelenik meg, amelyet a cég kifejezetten a J.K. Rowling eredeti történetei által inspirált olyan új mobil- és videójátékok céljára alkotott meg, amelyek a játékost helyezik a kalandok középpontjába.

Ez a sajtóközlemény multimédia-tartalommal rendelkezik. A teljes tartalmat itt találja: https://www.businesswire.com/news/home/20180425005093/hu/

Play Harry Potter: Hogwarts Mystery today! www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ (Graphic: Business Wire)

„Egy mobiltjátékokat fejlesztő társaságnak ritkán adódik alkalma arra, hogy életre keltsen egy varázsvilágot, ezért különösen örültünk annak a rendkívül pozítív fogadtatásnak, amelyet a játékunk kapott a Harry Potter rajongók körében szerte a világon” - nyilatkozta Chris DeWolfe, a Jam City társalapítója és vezérigazgatója. „A Jam City alkalmazottjai minden tudásukat latba vetve dolgoztak azért, hogy bárki, aki érdeklődik a boszorkányság vagy a varázslás iránt, eljuthasson Roxfortba az okostelefonja vagy tabletje révén, és egy mágikus, kalandokkal teli út során kitanulhassa az áhított mesterséget.”

A Harry Potter: Hogwarts Mystery története az 1980-as években játszódik. A játék során a játékosok roxforti varázslótanoncként csatlakoznak az iskola négy házának valamelyikéhez. A játékosok saját maguk hozhatják létre karakterüket és később is tetszés szerint módosíthatják egy avatár-testreszabási rendszer segítségével, elsajátíthatnak számos mágikus készséget és kapcsolatokat alakíthatnak ki a többi diákkal. Eközben természetesen kitanulhatják a varázslás minden csínját-bínját, kezdve a varázsitalok és főzetek készítésétől a szigorú Piton professzor felügyelete alatt egészen a McGalagony professzor oktatta Átváltoztatástanig. Az interaktív varázslás mellett a játék egy kalandsorozatot is magában foglal, amelynek során a játékos reakciói és döntései befolyásolják a játék menetét és a végső kimenetelét egyaránt.

„Az unokáim nagyon örülni fognak neki, hogy részt vettem a Harry Potter: Hogwarts Mystery mobiljáték megalkotásában” – mesélte Dame Maggie Smith, akinek a hangján McGalagony professzor megszólal a játékban.

A játékosok néhány eredeti karakterrel is megismerkedhetnek, mint például Penny, a népszerű Hugrabug bájitalszakértő, Tulip, a lázadó Hollóhátas kópé, és a sötét múlttal rendelkező Mardekáros Merula. Miközben a játékosok felgombolyítják a roxforti rejtélyek fonalát, számos ismerős helyen megfordulnak, mint például az Abszol út és a Roxmorts.

A Harry Potter: Hogwarts Mystery ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból, és MOSTANTÓL rendelkezésre áll mindazok számára, akik mobil eszközeiken használni szeretnék. További részletekért a Harry Potter: Hogwarts Mystery -ről, valamint más rajongókkal való kapcsolatfelvétel céljából kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery, illetve további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Amit a Jam City-ről tudni kell:

A Jam City a mobileszközökre fejlesztett szórakoztató alkalmazások piacának egyik vezető, globális cége, amely szerte a világon több millió játékos számára biztosít közösségi játékélményeket. A Jam City-t 2010-ben hozta létre Chris DeWolfe és Aber Whitcomb, a MySpace társalapítói, valamint a 20th Century Fox korábbi ügyvezetője, Josh Yguado. Az egyik legkreatívabb játékfejlesztői gárdával rendelkező Jam City volt a megalkotója a legnagyobb bevételt hozó és legidőtállóbb közösségi játékfranchise-ok közül jó néhánynak, köztük például a Cookie Jam-nek (amely a Facebookon „Az év játéka” címet nyerte el) és a Panda Popnak. A ma már Hollywood kedvenc stúdiójának számító Jam City neve fémjelez számos, a szórakoztatóipar ikonikus márkájára (Harry Potter karaktere, a Family Guy, a Marvel „Avengers” nevet viselő játéka és a Futurama) épülő rendkívül népszerű, vonzó, érdekes és ötletgazdag mobiltelefonos játékot. A Jam City 500 alkalmazottat foglalkoztat számos stúdióban Los Angelesben (ahol a cég központja működik), San Franciscóban, San Diegóban, Seattle-ben és Buenos Aires-ben. A Jam City csapata jól ismert kreativitásáról és kulcsfontosságú területeket érintő számos újításáról, ideértve a narrációt, az adattudományt és a célközönségre vonatkozó adatgyűjtést.

Amit a Warner Bros. Interactive Entertainmentről tudni kell:

A Warner Bros. Interactive Entertainment a Warner Bros. Home Entertainment, Inc. egyik divíziója, amely globális vezető szerepet tölt be a különféle platformokon (konzolok, kézi készülékek, mobil eszközök és asztali számítógépek) futó, mind saját név alatt megjelentetett, mind harmadik felek számára készített interaktív szórakoztató tartalmak és játékok pubikálása, fejlesztése, lincencbe adása és forgalmazása terén világszerte.

Amit a Portkey Games-ről tudni kell:

A Portkey Games a Warner Bros. Interactive Entertainment által létrehozott játékmárka, amely a J.K. Rowling eredeti történetei alapján megalkotott varázsvilágban játszódó mobil- és videójátékokat fémjelzi. A Portkey Games játékok középpontjában maga a játékos áll, aki lehetőséget kap arra, hogy reakcióival és döntéseivel maga szabja meg a játék menetét, és a varázsvilágban rá váró számos kaland során új és különleges élményekkel gazdagodjon. Az új játékmárkát a cég azzal a céllal alkotta meg, hogy a játékosok és a Harry Potter rajongók számára lehetővé tegye a csodálatos varázsvilág, a Wizarding World felfedezését, megismerését és egy saját maguk által kreált mágikus történet átélését.

Amit a Harry Potter sorozatról tudni kell:

Harry Potter figurája továbbra is globális kedvenc. A hét könyv, amelyben a karaktert megalkotó író, J.K. Rowling elmeséli Harry kalandjait, minden eddigi kasszasikert megdöntve ez idáig több mint 500 millió példányban kelt el világszerte, és 80 nyelvre fordították le. A Warner Bros. Pictures által forgatott Harry Potter filmek máig több mint 7,7 milliárd USA dolláros bevételt hoztak, melynek alapján a Harry Potter a franchise-mozifilmek közt a legjövedelmezőbb sorozatnak számít.

HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY szoftver © 2018 Jam City, Inc. Fejlesztő: Jam City. A Jam City® és a Jam City Logo a Jam City, Inc. bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegye. A WIZARDING WORLD, a HARRY POTTER és a FANTASTIC BEASTS kiadási jogainak tulajdonosa: J.K. Rowling. A PORTKEY GAMES, a HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, a WIZARDING WORLD, a HARRY POTTER és a FANTASTIC BEASTS karakterek, nevek és kapcsolódó megkülönböztető jelölések: Warner Bros. Entertainment Inc. © és ™. Minden jog fenntartva.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ és © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

A szerkesztő megjegyzése:

A Harry Potter: Hogwarts Mystery -re vonatkozó információk letöltéséhez kérjük, látogasson el a következő internetes címre: https://app.box.com/v/HPHogwartsMystery-Assets Az új Harry Potter: Hogwarts Mystery megjelenését bemutató előzetes megtekintéséhez vagy beágyazásához látogasson el a következő címre: https://youtu.be/ehixbGzOZ_M

60 MÁSODPERCES VIDEÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY – NAGY FELBONTÁSÚ VIDEÓ

VNR 60 FINAL (Hightail Download): https://spaces.hightail.com/receive/U9rhF6TuD5 VNR 60 (Dropbox Download): https://www.dropbox.com/s/z0yplfmctvzcole/4036%20Harry%20Potter%20VNR%2060%20v7.mp4?dl=0 60 Second Video News Release (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=zp8wk6IMAUs&feature=youtu.be

90 MÁSODPERCES VIDEÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY – NAGY FELBONTÁSÚ VIDEÓ

VNR 90 FINAL (letöltés a Hightailről): https://spaces.hightail.com/receive/SkqfFtLpMA VNR 90 (letöltés a Dropboxból): https://www.dropbox.com/s/6if8b0tdzb8c8bt/4032%20Harry%20Potter%20VNR%2090%20v7.mp4?dl=0 90 másodperces videó sajtóközlemény (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=nvivyi6D6U0&feature=youtu.be

B-ROLL (VÁGÓKÉPES) CSOMAG - NAGY FELBONTÁSÚ VIDEÓ

EPK (letöltés a Hightailről): https://spaces.hightail.com/receive/34AYAaC1zE EPK (letöltés a Dropboxból): https://www.dropbox.com/s/3w1kc5qixie7kwt/4031%20Harry%20Potter%20EPK%20v7.mp4?dl=0 EPK (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=onmEX8FFkj0&feature=youtu.be

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Forrásverzió a businesswire.com címen:https://www.businesswire.com/news/home/20180425005093/hu/

CONTACT: Médiakapcsolatok:

Jam City:

Sarah Ross, 310-924-1404

sarahr@jamcity.com

vagy

Jam City

Kenny Johnston, 602-999-1890

KJohnston@jamcity.com

vagy

ONE PR Studio (Jam City az USA-ban)

Kjell Vistad | Gilberto Williams-Gamboa

510-893-3271

jamcity@oneprstudio.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT ELECTRONIC GAMES TECHNOLOGY OTHER ENTERTAINMENT CONSUMER ELECTRONICS FILM & MOTION PICTURES CELEBRITY MOBILE/WIRELESS

SOURCE: Jam City

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/25/2018 06:00 AM/DISC: 04/25/2018 06:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180425005093/hu